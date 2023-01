EKSKLUZIVNO! OVO JE PRIORITET U ODNOSIMA SRBIJE I CRNE GORE: Ministar Damjanović za Kurir TV najavio OGROMAN PROJEKAT

U poseti Beogradu je ministar finansija Crne Gore, a povod je susret sa Sinišom Malim i budućnost ekonomske saradnje Srbije i Crne Gore.

Tema razgovora će biti zakon igara na sreću, odnosno nadzor nad tim zakonom koji Srba praktikuje, a Crnoj Gori je u interesu da i u svojoj zemlji načini iskorake u ovoj grani.

Nakon toga, Siniša Mali i predstavnik Crne Gore imaće neformalni sastanak u kojem će pričati o raznim temama, a neke od njih su: ekonomska saradnja infrastrukturnih projekata, autoputevi, pitanja platnog prometa...

Dan pre sastanka, Aleksandar Damjanović ministar finansija Crne Gore gostovao je u "Pulsu Srbije" gde je obrazložio ekonomske teme između Srbije i Crne Gore.

Damjanović se prvo osvrnuo na platne promete, pa je naveo jedno od rešenja za to.

- Crna Gora je nedavno donela novi zakon o platnom prometu, on je usklađen sa zakonima EU. Značajno će biti liberalizovan i decentralizovan platni promet, dakle neće biti samo Centralna banka vlasnik platnog prometa, tu se traži neki zajednički model. Postoje i druge stvari koje mogu biti rešenje. Srbija je davno formirala Poštansku štedionicu, u okviru svoje Pošte. Sa druge strane, Crna Gora ima Poštu, ali ne i Poštansku štedionicu. Nama je za cilj da i naša Pošta preraste u štedionicu i da obavlja usluge platnog prometa - započeo je Damjanović, akcentujući da će na stolu biti još mnoge teme.

Ministar finansija Crne Gore je otkrio koji projekat je najkapitalniji, a da je u srazmeran u vidu zajedničkog interesa.

- Auto-put je definitivno urgentan. Što se tiče Crne Gore to je da se postavio deonica od Kolašina ili Mateševa prema granici sa Srbijom. Srbija je iskazala nameru da bi to isto uradila sa deonicom od Požege pa do granice. Dakle, poenta je da se spoje te dve deonice i da se napravi auto-put posle nekoliko desetina godina. To je bio san i građana, a sada radi na tome da će moći za par sati da stignu od Beograda do Podgorice - poručio je Damjanović, pa je rekao koliko je to zapravo izvodljivo da se završi:

- Završili smo najtežu deonicu. Malo smo probili rok, ali je bitno da smo završili deonicu od Podgorice do Kolašina. Nema razloga da se ne razmatraju modeli kako da se nastavi dalje sa tim planom.

