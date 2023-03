PREVREMENI PARLAMENTARNI IZBORI U CRNOJ GORI KRAJEM MAJA ILI POČETKOM JUNA?! Sve zavisi od Mila

Prievremeni parlamentarni izbori mogli bi da se održe krajem maja ili početkom juna ako predsednik Crne Gore i Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović odluči da raspusti Skupštinu - saznaju nezvanično “Vijesti”.

Prema informacijama lista, deo Đukanovićevog pravnog tima predložio mu je da raspusti parlament i raspiše državne izbore ako do četvrtka ne bude konstituisana nova vlada, do kad je, po izmenjenom Zakonu o predsedniku, rok da se to učini.

Đukanoviću je u pravnom mišljenju predočeno da se ako do 16. marta ne bude nove izvršne vlasti, stiču svi zakonski uslovi da raspusti Skupštinu, kako bi se išlo na izbore.

“Sada se procenjuje da li je dobar politički momenat za to”, rekao je izvor.

Aktuelnoj Vladi izglasano je nepovjerenje pre sedam mjeseci. Od tada je propalo više pokušaja izbora nove.

Prema Ustavu, Skupština se raspušta ako ne izabere vladu u roku od tri meseca od kad predsednik prvi put predloži mandatara. Pošto Đukanović nije predložio aktuelnog, već je on određen izmenama Zakona o predsedniku, po kojima šef države ne postupa, to bi se on u slučaju raspuštanja parlamenta rukovodio ustavnim rokovima, objasnili su “Vijestima” pravnici.

Skupština se raspušta ukazom predsednika koji izbore raspisuje prvog narednog dana nakon toga.

Od raspisivanja do održavanja izbora ne može, po Zakonu o izboru odbornika i poslanika, proteći manje od 60 ni više od 100 dana.

U četvrtak ističu tri mjeseca od kad su izmjene Zakona o predsjedniku, čijim je usvajanjem lider Demosa Miodrag Lekić predložen za mandatara, objavljene u Službenom listu. Lekić je preksinoć saopštio da nema većinu za izbor vlade.

Iako je potpisao zakon, Đukanović je odbio da ga primjenjuje tvrdeći da je neustavan. Tokom subotnjeg gostovanja na RTCG-u, nije direktno odgovorio na pitanje hoće li raspustiti parlament, već je kazao da ima pravnika koji misle da to treba učiniti, ali da, kako je naveo, veruje da treba sve detaljno sagledati i da ne treba žuriti.

”Ozbiljno sagledavam tu međuzavisnost ustavne klauzule i ovakvog Zakona o predsedniku, i ako mandatar do 16. marta ne uspe (da formira vladu), imaću jasan stav, striktno u skladu s Ustavom”, poručio je.

Đukanovićev savetnik za ustavni sistem i pravna pitanja Boris Bastijančić, saopštio je sinoć TV “Vijesti” da će “predsednik Crne Gore u konkretnoj ustavnopravnoj situaciji i materiji postupiti pravovremeno, u celosti valjano i održivo”.

Kurir.rs/Vijesti.me