OKRŠAJ RIVALA U TV DUELU: MANDIĆ: Đukanovići skloni korupuciji, zato imaju milijarde! ĐUKANOVIĆ: Članovi moje porodice su uzorni

Akutelni šef države i predsednički kandidat Milo Đukanović, i njegova porodica, skloni su korupciji, a rezultat toga je da imaju milijarde evra, kazao je predsednički kandidat Demokratskog fronta Andrija Mandić u velikoj debati sa Đukanovićem, koja će se večeras u 20 sati emitovati na TV E i TV Prva.

Đukanović je odgovorio Mandiću da ljudi iz njegove porodice grade svoje karijere nezavisno od njega.

- Gospodine Đukanoviću, vi, vaš brat, vaša sestra, vi važite za porodicu koja je sklona korupciji koja je rezultirala time da vi imate milijarde evra. Zašto se Crna Gora ovako zarazila organizovanim kriminalom i korupcijom, stotine ljudi je poginulo - kazao je Mandić.

Đukanović je odgovorio da su ljudi iz njegove porodice uzorni i samostalne ličnosti koji rade, grade svoje karijere nezavisno od njega.

- Kao i ja nezavisno od njih i tu staje moje objašnjenje na tu temu - odgovorio je aktuelni šef države.

Mandić je dodao da nije normalno, nezavisno što nisu u istom domaćinstvu, da je njegov brat Aco Đukanović, vlasnik 265 stanova.

- Kad se okrenete i pogledate ove zgrade, možete pobrojati koje su vlasništvo vašeg brata. On nije otkrio internet, on nije imao neku posebnu ideju, ne mislim da je neki preradan čovek i da se 24 sata bavi nekim poslom, nego je zloupotreba vlasti da se dođe do tolikog bogatstva - naveo je Mandić.

