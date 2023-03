JAKOV MILATOVIĆ FAVORIT U DRUGOM KRUGU: Glasovi Mandića i Bečića preći će kod njega

Analitičar Miloš Bešić kazao je da su rezultati predsedničkih izbora u Crnoj Gori očekivani, dodajući da je predsednički kandidat Evrope sad Jakov Milatović favorit za pobedu u drugom krugu.

„Gospodin Milo Đukanović ima strateški problem u ovoj raspodeli. Možemo se zapitati iz kojeg rezervoara on može uzeti glasove u drugom krugu. Naravno, uzeće od gospođe Draginje Vuksanović Stanković, ali na drugim pozicijama vrlo je teško videti gde može uzeti glasove. Nema nikave sumnje da će svih ovih 20 procenata koje je uzeo Andrija Mandić preći kod Milatovića. Vrlo je teško verovati da će glasovi Alekse Bečića ići ka Đukanoviću“, rekao je Bešić u izbornoj noći na TVCG.

On očekuje da Mandić i Bečić pozovu svoje birače da glasaju za Milatovića u drugom krugu, prenosi Pobjeda.

„Sve i da to ne poruče njihovi glasovi će u najvećoj meri poći Milatoviću. Potrebno je da se desi „ozbiljan karambol“ između dva kruga da bi Đukanović uspeo da prmeni situaciju. Imaće veliki problem da dođe do 50 procenata, nema nikave sumnje da Milatović ima značajno veće šanse da dođe do većine“, ocenio je Bešić.

Prema Bešićevim rečima, centralni blok je pokazao da je politički veoma zreo i da su strateški spremni da glasaju na način da izbegnu negativne ishode.

On je rekao da je izlaznost na ovim izborima značajno veća od one koje se prikazuje u prvim informacijama. Razlog za to je, kako je rekao, neažuran birački spisak.

„Kada kažem da podatak nije dobar to je zato što birački spisak nije ažuran što će reći da kada imate prijavljenu izlaznost 66 posto ona je preko 70 posto“, rekao je Bešić.

Rekao je da je izlaznost značajno manja od one 2020. godine. Bešić kaže da nemamo nivo mobilizacije koji smo imali 2020. što, kako je rekao, može biti indikativno.

Rekao je da je dobro što nije bilo tenzija poput onih u ranijim izbornim ciklusima. Nepravilnosti o kojima se govori su, kako je rekao, marginalne.

„Treba čestitati akterima, koji su doprineli ovakvoj atmosferi“, rekao je Bešić, dodajući da imamo sazrevanje demokratije.

