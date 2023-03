"CRNA GORA SANJA NEDOSANJANI SAN MITROPOLITA AMFILOHIJA" Božović o atmosferi u narodu nakon prvog kruga: Znaju da rade pravu stvar

U drugi krug predsedničkih izbora u Crnoj Gori, koji će biti održan 2. aprila, prošli su kandidat DPS-a Milo Đukanović i kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović.

Trećeplasirani Andrija Mandić ispred Demokratskog fronta poručuje da daje punu podršku Milatoviću u drugom krugu.

Prema podacima Državne izborne komisije, izlaznost na predsedničkim izborima bila je 64,06 odsto.

foto: BETA/Amir Hamzagić

O rezultatima izbora prozborio je gost "Pulsa Srbije", ambasador Srbije u Crnoj Gori, Vladimir Božović.

S obzirom na to da su se očekivale tenzije nakon prvog kruga predsedničkih izbora, Božović je komentarisao šta takva atmosfera njemu govori:

- To mnogo govori. Razmisliti kada ste u životu sigurni, kada osećate da radite ispravnu stvar. Tada ste mirni, nemate nikakvu nervozu. Ovo me podseća na početak Litija, borbu za svetinje. Mirnoća u Crnoj Gori govori da se ona probudila, menja i da sanja nedosanjani san mitropolita Amfilohija.

00:52 Crna Gora sanja nedosanjani san patrijarha Amfilohija! Božović o mirnoći građana nakon prvog kruga: Znaju da rade ispravnu stvar

Đukanović je imao znatno manje glasova u odnosu na 2018. godinu, pa se provlači pitanje šta to govori, kao i to da li će glasači koji su glasali za kandidate koji su ispali, biti podrška Milatoviću:

- To govori o drastičnom padu poverenja, oslobađanju institucija, a ljudi su se, nakon toliko godina, osvestili i videli gde su oni i njihova deca i kako zapravo radi onaj koji govori da radi sve u njihovom interesu. U Crnoj Gori će biti novi talas real politike, odnosno suočavanje sa rezultatima, odgovornošću sa onim što govorite i radite, kao i to da ljudi ne mogu da se lažu kako dobro žive, kad oni to najbolje znaju.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs