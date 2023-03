ANDRIJA MANDIĆ ZA KURIR: Podržaćemo Milatovića protiv Mila, spremni smo na zajedništvo i na parlamentarnim izborima

Demokratski front podržaće Jakova Milatovića iz Pokreta Evropa sad ne samo u drugom krugu predsedničkih izbora već smo spremni da u duhu zajedništva, tradicije i saradnje, kao i do sada, nastavimo da okupljamo sve koji su protiv autokratskog režima Mila Đukanovića i na predstojećim parlamentarnim izborima, kazao je za Kurir jedan od lidera DF Andrija Mandić i trećeplasirani kandidat na nedavno održanim predsedničkim izborima u Crnoj Gori.

On je time najavio mogućnost da opozicija na vanrednim parlamentarnim izborima, zakazanim za 11, jun, nastupi u jednoj koloni.

Stav - Naravno da ostajem pri stavu da ću podržati Milatovića u drugom krugu, prvi sam to izjavio nakon objavljivanja izbornih rezultata. Što se tiče parlamentarnih izbora, ako je neko dosad okupljao sve strane u borbi protiv Đukanovića i njegovog autokratskog režima, to je bio upravo DF! Upravo zajedništvo omogućilo je da ga pobedimo na istorijskim parlamentarnim izborima 2020. Ali nije dovoljna samo naša želja, već je važno i šta će reći drugi akteri i stranke. DF želi da gradi budućnost na duhu zajedništva s velikim osloncem na tradiciju, i to će sigurno ostati naša politika - kazao je Mandić za Kurir.

Milatovića su u drugom krugu, pored DF, podržali i URA Dritana Abazovića, Demokrate Alekse Bečića, SNP i Prava Crna Gora Marka Milačića, dok se drugi za sada nisu javno izjašnjavali.

Finta Politikolog Vladimir Pavićević kaže za Kurir da je "sve jasno o drugom krugu izbora i da je Jakov Milatović apsolutni favorit".

- Samo je pitanje koliko će ubedljiva biti njegova pobeda. Imaće podršku svih stranaka koje su bile deo pobedničkih saveza 30. avgusta 2020. Građani ga podržavaju, a vidim da i međunarodni partneri blagonaklono gledaju njegovu kampanju. Na protivničkoj strani je Milo, koji je izmislio da raspolaže rezervoarima dodatnih glasova. Tom fintom zapravo želi da prikrije da je lično on na ovim izborima izgubio tačnu trećinu svojih glasova, u odnosu na prethodne izbore. Dakle, Milu sledi političko penzionisanje i zaslužio je tu penziju - kazao je Pavićević za Kurir.

Da podsetimo, 19. marta u Crnoj Gori održani su predsednički izbori na kojima je učestvovalo sedam kandidata. U drugi krug, koji će biti održan 2. aprila, plasirali su se šef DPS Milo Đukanović i Jakov Milatović iz PES, za koga mnogi analitičari ocenjuju da je favorit na izborima, kao i da će upravo srpski glasovi biti presudni. Prema privremenim rezultatima DIK, na 100 odsto obrađenih glasova, Đukanović je osvojio 35,37 odsto glasova, Milatović 28,92, Mandić 19,32 odsto.

Milo Đukanović, DPS - 35,37 Jakov Milatović, PES - 28,92 Andrija Mandić, DF - 19,32 Aleksa Bečić, Demokrate - 11,10 Draginja Vuksanović, socijaldemokrate - 3,15 Goran Danilović, UCG - 1,38 Jovan Radulović - 0,76 * Privremeni rezultati DIK

(Kurir.rs/ Jelena Pronić)