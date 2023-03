"MILO JE IZABRAO PUT SAMOUNIŠTENJA!" Dajković ukazao na mogući problem Jakova Milatovića SRBI ĆE SVE OPROSTITI OSIM OVOGA

U nedelju se u Crnoj Gori održava drugi krug predsedničkih izbora, a borba za mesto šefa države između dva kandidata Mila Đukanovića i Jakova Milatovića ulazi u foto-finiš. Istraživanje Nove srpske političke misli pokazalo je da bi veće šanse u drugom krugu imao Milatović.

Svoje prognoze ishoda drugog kruga izbora u Crnog Gori izneo je u jutarnjem programu Kurir televizije Vladislav Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore.

- Đukanović svoji kampanju u proteklih dvadeset godina zasniva na antisrpskoj platformi i retorici. To je pogubna i pogrešna politika. I izbori 30. avgusta 2020. godine aaupokzazali da je politka mržnje prema Srbima destruktivna i pogrešna. On je iizgubuio čak i u Tuzima gde je do Čudi me da neko ko ima toliko političko iskustvo kao gospodin Đukanović tako uporno insistira na pogrešnoj politici koja podrazumeva apriori mržnju prema Srbima. To je put samouništenja, ali neka ga nek se uništi da ga više ne gledamo. - konstatovao je Milatović.

O Jakovu Milatoviću izrazio se pozitivno, ali je i ukazao šta bi moglo da mu napravi problem.

- Gospodin Milatović bi mogao da ima problem samo ako počne da sledi put svojih prethodnika, a tu pre svega mislim na Zdravka Krivokapića, bivšeg premijera koji je preko noći od stopostotnog Srbina posta dvesta posto Crnogorac. Neko kome je draži metar njegovog sela kod Cuca nego cela Vojvodina - suluda izjava zbog koje ga danas nema u politici.

- Srbi će vam sve oprostiti samo nemojte da ih mrzite niti da ih provocirate sa određenim političkim pitanjima koja nam leže na duši, a to su članstvo u NATO paktu, priznanje lažne države Kosovo, svakodnevni napad na Srbe i na zvaničnu Srbiju i sankcije prema Rusiji - kaže Dajković.

