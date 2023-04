(UŽIVO) KURIR TV SPECIJAL: CRNA GORA BIRA! Evropa sad: Jakov Milatović ima duplo više glasova od Mila Đukanovića u Podgorici

Danas je u Crnoj Gori drugi krug predsedničkih izbora u kojem se nadmeću aktuelni predsednik države i kandidat DPS, Milo Đukanović (61), i kandidat Pokreta Evropa sad (PES), Jakov Milatović (37).

U prvom krugu, Đukanović je osvojio 35,37%, a Milatović 28,92% glasova birača koji su izašli na izbore. Ukupna izlaznost u prbom krugu je bila 64,06%.

Pravo glasa u drugom krugu ima isti broj birača upisan u birački spisak, a mandat predsednika je pet godina. Kandidat koji osvoji veći broj glasova izašlih birača biće izabran za crnogorskog predsednika. Kurir televizija prati ove izbore u specijalnoj emisiji.

20:45 Evropa sad: Milatović na 60 odsto, ima 40.000 više u Podgorici

Voditeljka specijalnog programa Kurir TV Jelena Pejović pročitala je rezultate nakon više od polovine prebrojanih glasova po kojima Milatović ima 60, a Đukanović 40 odsto glasova.

02:30 EVROPA SAD: Milatović ima duplo više glasova u Podgorici!

- Poštovani građani Crne Gore. na osnbovu 41 odsto obrađenog izbornog tela, Milatović ima oko 62 odsto, a Đukanović oko 38 odsto. Projekcije pokazuju ubedljivo pobedu u Pljevljima, Beranama, Mojkovicu, Žabljaku, Šlužinama. U Podgovici Jakov Milatović imaće duplo više glasova, a u brojevima preko 40.000 glasova više. U Nikšiću 10.000 više, u Danilovgradu preko 70 odsto glasova - obratili su se iz Milatovićevog izbornog štaba.

Vladimir Božović se zahvalio pored AMfilohiju i svima koji nisu dočekali ovaj dan.

- Zahvalimo se svim prebijanim, hapšenim, progonjenim, onim koji su trpeli teror diktatorskog režima, ali i liderima DF Andriji Mandiću, Milanu Kneževiću, da se zahvalimo Medojeviću, Bečiću, svim iskrenim ljudima koji su pokazali hrabrost. Ali i svim običnim građanima koji su prepoznali da je ovo istorijski trenutak - rekao je Božović.

20:30 Prvi prelimininarni rezultati - Milatović 56,8% - Đukanović 43,2%

Nakon prvog preliminarnog preseka na osnovu 43,5 odsto prebrojanoh glasova, Jakov Milatović ima 56,8, a Milo Đukanović 43,2 odsto osvojenih glasova, Božović je vrlo emotivno reagovao, zaplakavši pred kamerama Kurir TV.

01:07 KURIR TV SPECIJAL! Božović: Srbija i Crna Gora ostaju najbolji prijatelji!

- Proradile su mi emocije i izvinite, ali ovo je kraj kriminalnog režima Mila Đukanovića. Moje misli su sad s pokojnim mitropolitom Amfilohijem, i ovo je pravda koja je dugo čekana. Milo treba da odgovara pred pravosudnim organima Crne Gore, da položi račune. On mi je dao podstrek da istražujem, proterao me je iz Crne Gore, zabranio da radim svoj posao. Napravio sam kontakte u Europolu, Interpolu i američkim organima za borbu protiv korupcije, da vidimo kakve će to pipke i poluge vlasti koje je on drao i u Srbiji da se ruše i razgrađuju - rekao je Božović.

Svoj komentar dao je i drugi gost Perko Matović.

- Svaka vlada je bolja od Đukanovićeve, svaki predsednik je bolji od Mila. Dosad nije bilo revanšizma, ali sad kad je Milo došao do kraja političke karijere treba i to očekivati.

20:00 Uključenja s lica mesta

Novinari Kurira Andrijana Glišić i Dušan Ilić uključili su se iz izbornih ptabova predsedničkih kandidata Jakova Milatovića i Mila Đukanovića.

Kako su rekli, prvi preliminarni rezultati očekuju se u 21 sat, a prva obraćanja oko 22 sata.

Vladimir Božović, ambasador Srbije u Crnoj Gori, i Perko Matović, iz Centra za nacionalnu politiku, gosti su u prvom satu specijalnog programa Kurira,

- Ne radi se o rezervnim glasovima nego je veća izlaznost. U prvom krugu bilo je sve što je na političkoj sceni Crne Gore. U Nikšiću je izlaznost 75 odsto, u Podgorici 72 odsto, a daleko najmanji u Gusinju, Rožajama i Tuzima gde se očekivao veliki priliv Đukanovićevih glasača iz dijaspore. Ili je računao na punktove gde je policija reagovala i sprečavala kupovinu glasova - kaže Božović.

- Nadam se da će u poslendjem satu izlaznost biti veća i imaćemo referendumsko izjašnjavanje, jasnu i nedvosmislenu pobedu Jakova Milatovića. Jednosavno je sabrati brojke, on je imao preko 30 posto, uz podršku Andrije Mandića i Alekse Bečića, to je 60 odsto - dodao je Božović.

02:53 Božović: Matematika prvog kruga nalaže da je nemoguće da Milo ostvari pobedu

Perko Matović nadovezao se na svog sagovornka u studiju Kurir televizije i razgovoru s voditeljkom Jelenom Pejović.

- Bilo bi neverovatno da imamo predsedničkog kandidata koji bi rekao da će izgubiti izbore, otud njegov optimizam. Moguće da ima rezervoare glasova, ali ovo podseća na 2013. kad je Lekić izgubio za 7.500 glasova od Vujanovića. N ato cilja Milo sada, bilo je puno izbornih neregularnosti koje su presudno udicale da on pobedi. Treba da vidimo da li će sve neregularnosti biti eliminisane jer one idu u prilog kandidatu DPS. Matematika prvog kruga nalaže da je nemoguće da Milo ostvari pobedu, ali treba sačekati - rekao je Matović.

- Milo nije mogao da se osloni samo na dijasporu, oni su tradicionalna upotrebna vrednost DPS, nisu birači u pravom smislu. Crna Gora ima nakaradan zakon. Moja majka je rođena u Podgorici, ali nema pravo glasa jer živi u Beogradu.- dodao je Matović.

01:28 Kurir TV specijal: Perko Matović

Božović je prokomentarisao budući raspored snaga u Crnoj Gori i da li DPS ima osovinu podrške u uspeđnim biznismenima, ali i podzemnoj hobotnici.

- Nezapamćeno je da je neko poput Mila Đukanovića vodio državu ugnjetavajući Srbe, na šta je upozorio i Jakov Milatović. Ja se nikad nisam slagao s politikom Slavka Perovića, ali sam poštovao njihov stav jer nisu nikog ubili, opljačkali. Ta količina obračuna sa Srbima, Crnogorcima, Albancima i Bošnjacima samo da bi ostali hobotnica podzemlja je nečuvena. U danu kad sam Milu Đukanoviću predao akreditive rekao je da me smatra izuzetnim poznavaocem crnogorskih prilika - podsetio je Božović.

01:45 KURIR TV SPECIJAL: Ambasador Božović o Milu Đukanoviću

Govorio je i od koga je sve Milo Đukanović dobio podršku u Srbiji i regionu.

- Milo vlada samo tri godine manje nego što Jakov Milatović ima godina života. Zamislite da sad neko dete treba na promenu vlasti da čeka još toliko. Ja sam bio ambasador u antidemokratskom sistemu u kom je bilo lako manipulisati s tako malim brojem birača. Svi oni, među kojima su i neke moje kolege ambasadori, njihovo vreme prolazi. Vidite ko je podržao Đukanovića, od nesretnog Kurtija koji kidiše na Srbe na Kosmetu. Komšić, nelegitimni predstavnik Hrvata u BiH. Ovde ga podržavaju Čanak, Čeda Jovanović i Žarko Korać. Smeju se. Kome? Srbiji, srpskoj deci, SPC. Moramo nazvati prave stvari pravim imenom. Od sutra će krenutu jedna prava, demokratska Crna Gora koja će krenuti u obračun s kriminalom i povratku otetih milijardi od građana Crne Gore - dodao je Božović.

