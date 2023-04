MILO ĐUKANOVIĆ: ČESTITAM JAKOVU MILATOVIĆU, ALI... "Sve što se događa ovih dana potvrđuje da Crna Gora ima zalutale institucije!"

"Ako on bude uspešan, to može značiti da Crna Gora može biti uspešna država", izjavio je večeras odlazeći predsednik Crrne Gore Milo Đukanović

Predsednik Demokratske partije socijalista čestitao je kandidatu Evrope sad Jakovu Milatoviću pobedu na predsedničkim izborima.

"Završeni su izbori. Crna Gora je izabrala. Ja taj izbor poštujem. Čestitam Jakovu Milatoviću. Želim mu da bude uspešan predsednik. Ako on bude uspešan, to može značiti da Crna Gora može biti uspešna država", kazao je Đukanović.

Zahvalio je građanima "koji su masovnim učešćem na izborima doprinijeli da imamo još jedan demokratski i kredibilan izborni proces, koji doprinosi međunarodnom ugledu Crne Gore."

"Želim da se zahvalim svim građanima koji su mi dali poverenje. Nekad su ti glasovi bili dovoljni za većinu, u ovom trenutku nisu, ali su vredni kao planina. Ponosan sam na ogromnu podršku u sredinama u kojima većinu čine pripadnici manjinkih naroda", istakao je Đukanović.

Poručio je da je važno da Crna Gora napravi izbor 11. juna.

"Sve što se događa ovih dana, potvrđuje da Crna Gora nažalost nema Vladu, da ima zalutale institucije, što se pokazalo i u ovom izbornom procesu. Jako je važno da Crna Gora posle 11. juna dobije vladu koja će je odgovorno voditi do evropskog cilja", navodi Đukanović.

Kazao je da je mogao izbore posmatrati "s tribina", ali da to nije želio i da "to nije bilo na nivou moje odgovornosti prema Crnoj Gori."

"U izbore me je uvela odgovornost prema Crnoj Gori, da zaštitimo nacionalnu čast Crne Gore i Crnogoraca. Mislim da smo to uradili sve ove godine, da smo to uradili danas. Nekad pobeđujete na izborima, nekad izgubite. I ovom procesu mislim da smo pokazali apsolutno odgovornost prema Crnoj Gori", zaključio je Đukanović.

Okupljene pristalice DPS su zviždanjem ometale novinarku TV Vijesti dok je postavljala pitanja, a potom počeli da skandiraju "Milo, Milo" i pjevaju.

I nakon što je Đukanović rekao da daju priliku novinarima da postave pitanja, okupljeni su počeli da pjevaju crnogorsku himnu.

Đukanović je potom rekao da će biti druge prilike za pitanja i otišao.

(Kurir.rs / Vijesti)