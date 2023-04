MILATOVIĆ U ISTORIJSKOJ ULOZI, AKO IZNEVERI – SNOSIĆE ODGOVORNOST! Bešić: Ova pobeda označava smenu elite i smenu generacija

Politički analitičar Miloš Bešić kazao je da ubedljiva pobeda Jakova Milatovića na predsedničkim izborima predstavlja nastavak procesa koji je počeo 2020. godine.

Ta pobeda, tvrdi Bešić, označava smenu elite i smenu generacija.

"Nadam se da će nestati sve negativne strane iz vladavine DPS-a , a da će ojačati one koji se tiču ekonomskih tema, Evropske unije i vladavine prava", kazao je Bešić za RTCG.

Prema njegovim rečima, ukoliko Milatović odustane od podela, može se stvoriti jedna nova era Crne Gore koja bi značila i građenje demokratskog kapaciteta Crne Gore.

"Mislim da su građani poslali jasnu poruku da hoće promene i da sa one strane identifikacije sa bilo kojim novim političkim liderom, nova politička elita vodi računa o njihovim potrebama. Uveren sam da će građani u svakoj sličnoj situaciji mnogo lakše promeniti vlast nego što je to bilo do sad. Građani sledeći put neće čekati 30 godina za smenu. Ukoliko ne bude ispunjavao istorijsku ulogu, moraće da podnese tu vrstu odgovornosti i u nekom drugom scenariju, ukoliko ne ispuni obećanja i prioritete", kazao je Bešić.

Podsetimo, Predsednički kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović osvojio je 60 odsto glasova u drugom krugu predsjedničkih izbora, pokazuju projekcije Centra za monitorning i istraživanje (CEMI) na osnovu 100 odsto obrađenog uzorka.

