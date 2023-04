ZAPAD ZNA KO JE JAKOV MILATOVIĆ, VAŽNO MI JE DA TO ZNA I CRNA GORA! Nema saradnje sa DPS-om, važno je da ne izneverimo građane

Novoizabrani predsednik Crne Gore, Jakov Milatović, kazao je da je pobedu na izborima očekivao i da mu je drago što je ona bila ubjedljiva. Poručio je i da u ovom trenutku potpuno isključuje saradnju sa Demokratskom partijom socijalista (DPS). Što se tiče vlasti u Podgorici, Milatović je rekao da je dogovor oko gradonačelnika blizu.

Još u oktobru su, kako je kazao, doneli poraz DPS-u u glavnom gradu.

"Pobeda od nedelje bila je još ubedljivija, i drago mi je što su moji sugrađani toliko glasali za mene. Kada za vas glasaju oni koji vas najbolje poznaju, to dosta govori o ispravnosti onog što radim", istakao je Milatović.

Kampanja je bila usmerena da birači iz prvog kruga to isto urade u drugom.

"Poruke koje sam slao tokom kampanje uoči drugog kruga dale su rezultat. Jedan deo ljudi je izašao kako bi dao doprinos da se završi era Đukanovićevog režima u Crnoj Gori, drugi da podrže viziju lepšeg i bogatijeg života u Crnoj Gori", istakao je novi predsednik i zahvalio se građanima na podršci.

Posle pobede, dodaje, ne zna šta je Đukanović mogao da uradi, sem priznanja poraza.

"Sigurno da bih uradio isto. Nakon avgusta 2020. godine, Crna Gora je zakoračila u jednu novu eru demokratičnosti. To je proces kroz koji smo mnogo ranije trebali da prođemo", smatra Milatović.

Na pitanje o podršci lidera ostalih partija i eventualnom dogovoru pred vanredne parlamentarne izbore, Milatović kaže:

"Mi smo imali razgovore, ali oni su bili usmereni na predsedničke izbore. Moj fokus je bio na tome. Zahvaljujem se na podršci predsedničkih kandidata. Pokazali smo stepen ozbiljnosti i odgovornosti koji je, sigurno, uticao da dio apstinenata izađe na drugi krug izbora."

Zapad, poručuje on, zna ko je Jakov Milatović.

"Važno mi je da i Crna Gora zna ko je Jakov Milatović i koje politike predstavlja. Sve čestitke idu u prilog tome da naši strateški partneri i susedi gledaju dobro na promene koje se dešavaju", dodaje.

Milatović, kako je rekao, očekuje čestitke i od ostalih predsednika država regiona.

"Prepoznat sam kao čovek koji želi da stavi fokus na dobrosusedske odnose", istakao je.

U intervjuu za RTCG, Milatović je naglasio da Đukanović za vreme svog mandata nije bio predsednik svih građana, "pa ni svih simpatizera DPS-a".

"Prioritet mi je unutrašnje pomirenje u Crnoj Gori. Uradiću ono što je do mene, ali apelujem i na ostale političare, da prestanu sa retorikom 90-ih, da gledaju napred jer je to važno za buduće državne procese. Možemo se politički razlikovati, ali sam siguran da se naš cilj ne razlikuje - da Crna Gora bude pomirena zemlja i da svi građani imaju iste šanse za uspjeh u životu, a da za to jedino važno bude obrazovanje, rad i trud", poručio je novoizabrani predsednik.

Ocenio je da ekonomske politike treba da budu sistemske, usmerene na sve građane.

Na pitanje hoće li podneti ostavku na funkciju u Pokretu "Evropa sad", Milatović je rekao da je "važno da zna i ume da izađe iz uskopartijskih okvira".

"Važno je kako se ponašate kao predsednik, to je ono što građane interesuje. Đukanović je bio simbol ne samo DPS-a, koliko lošeg upravljanja i režima koji je, negde, bio simbol organizovanog kriminala i korupcije, po evropskim izveštajima, simbol godina siromaštva i raseljavanja. To nije bilo dobro i bilo je predugo..."

Prva zvanična poseta biće Briselu, poručio je Milatović.

"Pregovore smo počeli 2012. godine, dugo su bili zamrznuti... Mislim da su stvari počele da se menjaju na bolje, pozdravljam ono što radi tužilaštvo na polju vladavine prava... I verujem da snažnije moramo da zakoračimo u tom pravcu i da kao predsednik za prvu posetu odaberem Brisel", rekao je on i dodao da će se odazvati i pozivu da poseti Srbiju.

Milatović je ocenio da je pobeda "simbol velikog iskoraka".

"Kada sam preuzeo odgovornost, bio sam spreman na pobedu. Kada preuzmem neku stvar, spreman sam da je iznesem do kraja. Istorijski je promeniti režim nakon 30 godina, a pobeda govori sa kolikim sam fokusom i strpljenjem ušao u celi proces. Pokazao sam dozu zrelosti i našeg društva i trenutka u kojem su bili. Pobedama sam stavio DPS u jednu političku prošlost i drago mi je zbog toga", rekao je.

Što se tiče vlasti u Podgorici, Milatović je rekao da je dogovor oko gradonačelnika blizu. Konstitutivna sednica Glavnog grada, kako je kazao, biće sazvana naredne sedmice.

"Ima dobrih kandidata. Najvažnije je da ne izneverimo građane, a oni će biti uskoro obaviješteni o svemu."

U politiku je, kako je istakao, ušao čiste biografije i čistog obraza. Pomirenje Crne Gore će, ocenjuje, zavisiti od svih nas.

"Ono što je sigurno je da na čelu države nećemo imati čoveka koji će podgrevati podele", istakao je Milatović.

Na pitanje o očekivanjima od parlementarnih izbora, Milatović je odgovorio da će, ipak, sačekati odluku Ustavnog suda.

"Važno je da ti izbori budu što pre. Siguran sam da će podrška DPS-u nakon parlamentarnih izbora biti značajno manja. Od tih izbora odgovaraće i pregovori o Vladi, a ja ću kao predsednik obaviti konsultacije i dati mandat onome ko bude imao većinu u parlamentu."

Smatra da će Pokret "Evropa sad" pokazati snagu i na parlamentarnim izborima.

"Ne bih imao protiv da se svi nađu u novoj crnogorskoj vladi, ako to građani budu željeli. Imam jasan politički stav da nakon parlamentarnih izbora ne bi trebalo da dođe do saradnje sa DPS-om. U ovom trenutku je isključujem potpuno", poručio je novoizabrani predsjednik.

Sam odnos DPS-a prema medijima, ocenio je Milatović, nije demokratski. To je građanima jasno, poručio je.

"Sada trebaju da dođu do izražaja smislene razvojne politike, te politike koje će dodatno doprinijeti vladavini prava."

Na pitanje o saradnji sa partijama manjinskih naroda, Milatović je istakao da bi njihove predstavnike voleo da vidi i u novoj vladi.

"Ja sam čovek koji se zalaže za što inkluzivniji način pravljenja vlade. Nije dobro što neki lideri političkih partija, pre svega, mislim na Bošnjačku stranku, nisu pokazali dozu demokratičnosti...", kazao je, između ostalog.

Kao veliki problem istakao je diplomatsku mrežu koja nije u potpunosti popunjena. Poručio je i da bi voleo više predstavnika manjebrojnih naroda na ambasadorskim pozicijama.

"Nada je probuđena, a na nama je da je opravdamo. Građanima želim da poručim da u Crnoj Gori može biti bolje uz veliki rad i trud donosioca odluka i veliki broj ljudi koji će raditi svoj posao. Da iskorenimo korupciju i izborimo sa organizovanim kriminalom, sigurno da možemo biti jedna lepa zemlja za život", smatra Milatović.

Što se tiče vlade, ističe da ona treba da ima znanje i političku volju da sprovodi reforme.

"Ekspertska vlada nema političko utemeljenje u parlamentu. Većina u parlamentu 42. vladu nije osećala kao svoju, zato msilim da je optimalno da Crna Gora dobije politički stabilnu vladu."

Milatović ocenjuje da budžet, koji bude pripremala buduća vlada, dodatno mora da izbalansira prihodnu i rashodnu stranu.

"Važno je staviti fokus i na ekonomsku diplomatiju, kako bi Crna Gora započela novi investicioni ciklus. Investicije su potrebne našoj maloj privedi. Mislim da je dobro vreme ispred Crne Gore, ali uvek je stvar u fokusu, rad je važan, kao i zajedništvo. Zajednički cilj je punopravno članstvo u EU", zaključio je novi predsednik Crne Gore.

Milatović je na izborima porazio kandidata DPS-a Mila Đukanovića. Nakon pobede, poručio je da Crnu Goru više neće deliti, te da je napravljen korak napred ka evropskoj, lepšoj, pravednijoj Crnoj Gori. Ekonomija, vladavina prava i evropske intergracije su, kako je istakao, prioritet Crne Gore.

