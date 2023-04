JAKOV JOŠ U GIMNAZIJI REKAO DA ĆE BITI PREDSEDNIK DRŽAVE! Đukanović mu kao đaku poručio da je on mladost na koju CG može da računa

Novi predsednik Crme Gore, Jakov Milatović, tema je o kojoj ne prestaje da piše region, a gotovo svakodnevno otkrivaju se i novi detalji iz njegovog života.

Tako je pisac i kolumnista Đuro Radosavović ispričao jednu anegdotu iz mladosti novoizabranog predsednika Crne Gore Jakova Milatovića. Navodno, Jakov je još u gimnazijskim danima u školskom godišnjaku napisao da će u budućnosti biti šef države.

Gostujući u emisiji "Pravi ugao", Radosavović je potvrdio istinitost ove anegdote.

- On je čovek koji se temeljno pripremao za svaki čas za svaki ispit i imao je planove i tada i dnevne i nedeljne i godišnje... Nije u stilu da je "starmali" ali on je od ljudi koji imaju svoj cilj i žele nešto da urade u društvu. Kada se to poklopi onda se dešavaju ovakve stvari - rekoa je Radosavljević u uključenju u emisiju.

foto: Printscreen RTV

O gimnazijskim danima Milatović je i nešto ranije govorio i to kada je spominjao prvi susret sa Milom Đukanovićem.

"Prvi put sam ga video 2004. godine, još sam išao u gimnaziju u Podgorici. Tada se potpisao Beogradski sporazum. Bilo je takmičenje gimnazija u Srbiji i Crnoj Gori “Zdravo Evropo”, RTS je to snimao u Beogradu. Po troje takmičara je predstavljalo gimnazije. Na kraju tog takmičenja tri crnogorske gimnazije osvoje tri prva mesta. Prva je bila budvanska, beranska druga, a mi smo bili treći. Tada se uvek nekako provlačilo kako Crna Gora nema dovoljno ljudskih kapaciteta da bude nezavisna država. I tada nas je Đukanović kao predsednik vlade primio sve u Podgorici, kao dokaz da Crna Gora ima svoju mladost na koju može da računa", rekao je Milatović za Nedeljnik.

Podsetimo, Milatović je u nedelju ubedljivo pobedio Mila Đukanovića u drugom krugu predsedničkih izbora.

kurir.rs