"SADA JE PRESUDAN MOMENAT! DA LI ĆE MILATOVIĆ USPETI KAO ZELENSKI I MAKRON?" Petrović tvrdi da je Jakovu preostala SAMO OVA OPCIJA

Jakov Milatović, kandidat pokreta Evropa sad, ubedljivo je pobedio Mila Đukanovića, lidera Demokratske partije socijalista i postao novi predsednik Crne Gore.

Dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde se dotakao ove pobede Milatovića, ali i otkrio da li je počela nova era u političkoj istoriji Crne Gore.

- Kada se sve sabere ovo je olakšavanje kontradiktornosti u Crnoj Gori. Đukanović se zahvalio manjinama. Ljudi koji su muslimani, Albanci i katolici masovno podržavaju DPS. Sada će se stvari vratiti na svoje i potrebno je pomirenje. Ne moguće da jedna porodica koja se zove Petrović ima dete Crnogorac, otac Srbin, deda Jugosloven, to nije normalno. Mi moramo da se pomirimo. Prvo, Crna Gora je okružena sa oko 5 miliona Albanaca. U Albaniji, , KiM-u i Zapadnoj Makedoniji. To je opasnost za Crnu Goru jer ona nema realno više od 450.000 pravoslavnih ljudi. Sada zamisliti da su ti ljudi okruženi sa 4 do 5 miliona Albanaca, oni su opasnost - rekao je Petrović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Drugo, Crna Gora nema kapacitet. Ona ima 13.800 kvadratnih kilometara teritorije, a samo je jedna šestina nadmorske visine ispod 400 do 500 metara. Znači nema ravnica i ne može da se prehrani stanovništvo, turisti, da se napravi infrastruktura. Znači ona je okrenuta na sve srpsko zaleđe, na Srbiju i Republiku Srpsku. Pruga Beograd - Bar nije pravljena za malu Crnu Goru, nego za šire zaleđe. Luka Bar je suviše velika za malu Crnu Goru. Dakle, turisti mogu da dolaze iz Srbije i Republike Srpske, neće dolaziti iz Švedske i Nemačke jer oni idu u Trst, istru i samu Hrvatsku. Mi smo upućeni jedni na druge i mi smo jedan narod.

Petrović je naveo da je sada presudan trenutak za novu političku opciju "Evropa sad". Uporedio je ovaj trenutak sa pobedom Zelenskog u Ukrajini i Makrona u Francuskoj, ističući da je sada ključno videti da li "Evropa sad" ima kapacitet da ostvari dobar parlamentarni rezultat.

Petrović je naglasio da će "Evropa sad" morati da formira koaliciju sa drugim pro-demokratskim strankama, poput Demokratske stranke i Demokratskog fronta, kako bi imala šansu da formira vladu.

03:43 SADA JE PRESUDAN MOMENAT, DA LI ĆE MILATOVIĆ USPETI KAO ZELENSKI I MAKRON? Petrović tvrdi da je Jakovu preostala SAMO OVA OPCIJA

On je zaključio da je ovo važan trenutak za srpsku političku scenu i da će se uskoro videti da li će nova politička opcija uspeti da se izbori za svoje mesto u parlamentu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs