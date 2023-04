TURSKI DRŽAVLJANIN SPOPADAO PRODAVAČICU U BUDVI, SKIDAO SE GO I NAVALJIVAO: Evo šta su Crnogorci uradili kad su ga uhvatili!

Tridesetogodišnji državljanin Turske sa inicijalima M. K. proteran je iz Crne Gore, nakon što je u sredu platio novčanu kaznu od 750 evra, na koliko ga je osudio Sud za prekršaje u Budvi zbog bestidnog ponašanja prema jednoj prodavačici u butiku u Budvi.

To je "Vijestima" nezvanično potvrđeno u policiji.

Predsednik Suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović osudio je turskog državljanina na jedinstvenu novčanu kaznu od 775 evra, koja je umanjena na 750 evra zbog boravka okrivljenog u policijskoj stanici, nakon hapšenja.

On se tereti da je počinio prekršaj iz člana 7 stav 2 Zakona o javnom redu i miru.

Budvanska policija uhapsila je u utorak turskog državljanina, nakon što ga je prodavačica zaposlena u jednom butiku u kompleksu Tre Canne prijavila da ju je uznemiravao i pokušao da je obljubi.

Prema istim informacijama, on je u stanicu policije doveden oko 21 čas, a devojka je policijskim inspektorima ispričala da ju je ta osoba u više navrata uznemiravala.

Nakon konsultacije sa tužilaštvom, policija je protiv njega podnela prekršajnu prijavu.

Predsednik Suda Đukanović je juče donio rešenje kojom je turskog državljanina proglasio krivim što se 25. februara oko 17 časova, na javnom mestu - u butiku, ponašao “ naročito drsko, bestidno i uvredljivo” prema zaposlenoj u butiku...

Toga dana, saopšteno je Vijestima, M.K je više puta uhvatio za ruku prodavačicu, pa potom izlazio iz kabine za presvlačenje garderobe u donjem vešu, pozivajući je da se okrene i da ga vidi, nakon čega je pitao do kada joj traje smena.

Time je po stavu Suda počinio prekršaj iz člana 7 stav 2 zakona o javnom redu i miru.

Navodi se da je Turčin isto učinio i 27. februara, kada je oko 15 časova došao u butik i ponovo se neprikladno ponašao prema devojci...

Tada je, kako piše u spisima predmeta, ušao u kabinu za presvlačenje i pozvao prodavačicu da dođe da ga vidi. Istog dana, stoji, oko 18 časova ponovo je došao u bitik i nastavio sa istim ponašanjem.

Ponovo je ušao u kabinu i pozvao radnicu da dođe jer mu je potrebna pomoć, a kada je ona prišla, kako piše u spisima, pomerio je pregradnu zavesu i bio potpuno nag. I za ove prestupe Sud za prekršaje ga proglasio krivim zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru.

Dodaje se da je taj tridesetogodišnjak isto učinio i u utrak, kada je oko 13.30 časova došao u bitik i ponovo se drsko, bestidno i uvredljivo ponašao prema zaposlenoj.

Objašnjava se da je tada prišao do pulta - kase, gde je bila prodavačica, kada ju je više puta hvatao rukom za njenu ruku i ljubio, grlio je rukama oko tela i ljubio u obraz i vrat...

"30 dana zatvora ili novčana kazna od 100 do 400 evra prijeti onome ko na javnom mjestu vrijeđa drugog ili se drsko ponaša, piše u članu 7 Zakona o javnom redu i miru. Ko na javnom mestu grubo vrijeđa drugog ili se na drugi način ponaša naročito drsko, bestidno ili uvredljivo, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana", dodaje se u istom članu.

