POČELA HAJKA NA MILA: Očekuje se otvaranje niza afera povezanih sa Đukanovićem i članovima DPS, a evo do kada ga ŠTITI IMUNITET

Poraz doskorašnjeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića na izborima i, praktično, pad sa vlasti posle više od 30 godina, čini se da su ozvaničili i obračun sa onim poslovima i radnjama za koje su ga, pre svega politički protivnici, godinama optuživali.

Samo dva dana nakon drugog kruga predsedničkih izbora, na kojima je pobedu odneo kandidat "Evropa sad" Jakov Milatović, Đukanović se našao na meti državnih organa, i to zbog navodne nelegalne gradnje u Nikšiću. Dati su mu i rokovi do kada bi te objekte trebalo da poruši a, ako to ne učini, država će to učiniti umesto njega.

Sve to dešava se dok Đukanovića još uvek štiti imunitet, koji će mu biti ukinut kada i zvanično bude otišao sa funkcije, što bi trebalo da se desi oko 20. maja.

A onda? Sva je prilika da će biti "veselo", jer se parlamentarni izbori u Crnoj Gori održavaju 11. juna, što znači žestoka kampanja, borba za glasove, borba stranaka između sebe... Analitičari smatraju da će u "lovu" na Đukanovića i njegov DPS, sa čijeg čela je otišao prednjačiti URA, Demokrate i DF, pošto ne mogu programom da se trkaju sa pokretom "Evropa sad", čiji je kandidat potukao Đukanovića sa čak 20 odsto razlike. Kada takav, višedecenijski lider neke države odlazi u političku istoriju, mnogi će želeti da tom njegovom silasku sa scene daju svoj lični doprinos.

foto: EPA/Boris Pejović

Rušenje kuće u Nikšiću

Prvi među njima je još aktuelni premijer Dritan Abazović, koji je nepunih 48 sati nakon izbora, slavodobitno pripretio Đukanoviću da ima "svega 20 dana da ukloni nelegalno sazidane objekte u Nikšiću".

Međutim, ubrzo se oglasila advokatica Đukanovića i rekla da je najavljeno rušenje objekta "pravno nasilje jer se radi o kući na zemljištu njegove dedovine koja je inicijalno izgrađena pre više od jednog veka".

Ako se ima u vidu da je protiv odlazećeg predsednika Crne Gore podneto više krivičnih prijava, sva je prilika da se protiv Đukanovića priprema politički obračun na koji su neki čekali decenijama. Podsećanja radi, Đukanović je optuživan za nezakonito bogaćenje, konflikt interesa, zloupotrebe, ali prijave su često odbacivane kao neosnovane.

Njegovu trodecenijsku vladavinu obeležio je niz afera među kojima su se navodile šverc cigareta, slučaj prisilne prostitucije Moldavke S.Č. zatim seks skandal nekadašnjeg predsednika Senata Državne revizorske institucije Miroslava Ivaniševića, potom afera "Zavala" u koju je bio umešan potpredsednik DPS-a Svetozar Marović, kao i afere "Listing", "Snimak" i "Državni udar".

"Jahaće se na hajci protiv Mila"

Srđan Vukadinović, politički analitičar iz Crne Gore, ocenjuje da će Đukanović biti napadan od strane pojedinih stranaka naročito tokom predizborne kampanje.

- To će biti napadi iz ostrašćenosti pošto je DPS već izgubio. Na toj hajci će uporno jahati, pre svih Ura, Demokrate i Demokratski front (DF). S druge strane, "Evropa sad" se time nije bavila, već ekonomskim i socijalnim temama i životnim standardom građana, i zbog toga su se razvili u praktično najjaču političku stranku - kaže on za "Blic".

Kako objašnjava, Đukanović će i pored ostavke na čelo DPS najverovatnije biti nosilac liste stranke na parlamentarnim izborima.

- Otići će zvanično sa čela DPS na kongresu stranke nakon izbora. Do tada će pokušati da sačuva biračko telo stranke, odnosno 35 odsto koliko je dobio u prvom krugu predsedničkih izbora. Jer sigurno je da DPS-u narednih meseci predstoji veliko bekstvo članova ka pokretu "Evropa sad". Može se možda dogoditi da DPS sa Đukanovićem kao nosiocem liste osvoji najviše glasova, ali da opet ne može da formira vladu - objašnjava Vukadinović.

On očekuje da u narednom periodu u žiži javnosti bude niz afera u čijem je središtu bio Đukanović i članovi DPS.

- Recimo, sigurno će se govoriti o slučaju "Abu dabi fond" u kome se bivši DPS-ov ministar poljoprivrede Petar Ivanović sumnjiči da je tokom podele sredstava iz tog fonda za poljoprivrednu proizvodnju nezakonito uzeo više od 30.000 evra. To je licemerno od strane Abazovića i Ure jer se, recimo, zataškava slučaj doskorašnjeg predsednika opštine Budva Marka Carevića zbog nelegalne gradnje 6.000 kvadrata, a najavljuje rušenje Đukanovićevog objekta u Nikšiću - analizira Vukadinović.

foto: Printscreen/Pink, felix mizioznikov / Alamy / Alamy / Profimedia

"Odgovaralo bi mu hapšenje pre izbora"

Po njemu, to je sve jeftin populazam.

- Ura i Demokrate ne mogu programski da se takmiče sa "Evropom sad", pa će pokušati da se napadima na Đukanovića predstave kao borci protiv kriminala i korupcije. Međutim, narod je sit toga. Želi bolji život, a programski cilj "Evrope sad" je da podigne minimalne penzije na 400 evra, a prosečne plate na 1.000 evra, pošto su već podigli minimalnu penziju na 250 evra, a minimalnu platu na 400 evra - zaključuje Vukadinović.

S druge strane, Nebojša Lazarević, osnivač Centra za evropske politike, ne očekuje preveliku hajku na Đukanovića, jer smatra da će to biti kontraproduktivno.

- Đukanoviću možda i odgovara da ga napadaju, jer će mu tako rasti rejting. Ako bi ga, recimo, uhapsili, to bi mu tek podiglo podršku kao jedinom predstavniku crnogorskog suverenstva. Međutim, mislim da se to neće dogoditi jer je i dalje duboka država na njegovoj strani - ističe Lazarević.

I on misli da će napadi na Đukanovića pre svega dolaziti od strane Ure i Demokrata.

- I Ura i Demokrate trenutno loše stoje, pa će optužbama na račun Đukanovića pokušati da proklamuju borbu protiv kriminala i korupcijama. Videćemo koliko će to imati efekta, sigurno da postoji određen broj građana koji vole tako jaku retoriku - zaključuje Lazarević.

