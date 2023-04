AKCIJA NAMERNO ORGANIZOVANA UOČI SEDNICE ODBORA ZA BEZBEDNOST: Mandić reagovao na privođenje Božovića

Zbog hapšenja bivšeg člana Odbora za bezbednost i visokog funkcionera Demokratskog fronta (DF) Mila Božovića, Andrija Mandić je naveo da je dobio informaciju jutros da se Milu Božoviću stavljaju na teret teška krivična djela.

"Mislim da je ta akcija namerno organizovana jutros u susret sednici Odbora za bezbednost", rekao je Mandić.

On je rekao da je Mila Božovića zna još kad je bio dečak, te ako "postoji neko ko nije imao razloga da se bavi nelegalnim poslom, onda je to on".

"Mislim da će GST morati da priloži dosta dokaza da opravda ovo pred sudom i javnošću", naglasio je Mandić.

On smatra da se "hapšenja rade po principu nevidljive ruke, koja hapsi čas iz jedne partije, čas druge"...

