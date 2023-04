"MILO JURI POSLEDNJU ŠANSU ZA IMUNITET, EVO ŠTA MU JE CILJ!" Pavićević: Bolje da ostane u Dubajiu, povući će ceo DPS SA SOBOM

Skupština Crne Gore usvojila je predlog za skidanje imuniteta za petoro poslanika Demokratske partije socijalista i Socijaldemokrata zbog optužbe Specijalnog državnog tužilaštva da su zloupotrebili službeni položaj.

Time je prihvaćen predlog da se da odobrenje radi krivičnog gonjenja za nekadašnje članove Vlade koji se terete za zloupotrebe. Podsetićemo da je premijer Crne Gore Dritan Abazović 13. oktobra prošle godine prijavio grupu poslanika DPS-a i Socijaldemokrata kao i nekoliko ranijih funkcionera Vlade i parlamenta da su pričinili milionsku štetu državi dodelom ekskluzivnih stanova i donešenjem odluka o stambenoj pomoći.

Nakon nedavnog gubitka predsedničkih izbora od strane dugogodišnjeg lidera Milo Đukanovića u korist Jakova Milatovića. Đukanović je nakon izborne poraze otišao na odmor u Dubaji.

foto: Kurir televizija

Vladimir Pavićević, direktor Društva za proučavanje politike, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je izrazio svoje mišljenje da Đukanović više ne bori za politički uticaj, već za imunitet.

- Šta će Milo? Milo je u Dubajiu, a ja da sam na njegovom mestu ne bi se ni vraćao ovamo. Videvši da je ovo Tužilaštvo proradilo, a da zamislim da sam u njegovim cipelama, Boga mi Dubaji je dobar - našalio se Pavićević, pa nastavio:

- Mi smo uoči ovih predsedničkih izbora govorili da Milu više nije ovo trka za neki uticaj u politici jer je on sigurni gubitnik. On se sada bori za imunitet. Na predsedničkim izborima je izgubio i nema tog imuniteta, sada je zanimljivo. Da li će 11. juna kada budu parlamentarni izbori, Milo pokušati da iskoristi te izbore da proba na sebe da zakači i ovaj poslanički imunitet.

- On je čovek od mnogo priča i tema koje mogu biti zanimljive upravo ovom nezavisnom tužilaštvu u Crnoj Gori. Biće zanimljivo kako će se on postavljati u vezi svega toga, a onda takođe i sudbina njegove partije koju je on u poslednje 2 godine vezao za sebe. Mislim da su oni to i zaslužili zbog pokvarenosti u upravljanju Crnom Gorom u poslednje 2 decenije - istakao je Pavićević.

