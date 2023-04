CRNOGORSKI MINISTAR POZVAO AL DINA DA PEVA U BARU! Đurović: Pozivam ih u ime Vlade da budu naši gosti

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović pozvao je pevača iz Bosne i Hercegovine (BiH) Al Dina u Crnu Goru, da održi koncert u Baru, povodom napada na maloletnike iz BiH među kojima je bio i sin tog pevača.

"Uvažavajući ljudski i korektan odnos uvaženog umetnika i roditelja Al Dina kao i patnju povređenih mladića iz Sarajeva, pozivam ih u ime Vlade da budu naši gosti", poručio je Đurović na svom Tviter profilu.

"Pozivamo Al Dina da organizujemo njegov koncert u Baru, a deci i roditeljima besplatan smeštaj u Crnoj Gori", zaključio je Đurović.

Zbog napada na maloletnike iz Sarajeva u barskom naselju Šušanj 15. aprila krivično će odgovarati četiri maloletnika iz Bara.

Jednom od napadnutih konstatovana je teška telesna povreda, prelom nosa i vilične kosti, zbog čega je transportovan u Klinički centar Crne Gore na dalju hospitalizaciju.

Maloletnici osumnjičeni za napad na dvojicu sportista Atletskog kluba "Sarajevo" priznali su delo i izrazili kajanje i kazali da napad nije bio na nacionalnoj osnovi.

Policija je naknadno uhapsila i Božidara Kaluđerovića (18) iz Bara, koji je identifikovan kao peti nasilnik iz grupe koja je napala i pretukla dvojicu atletičara iz Sarajeva.

"Mome sinu će zaceliti rane, ali ovim dečacima ne možemo to rešiti oblogama. Moramo naći pravi lek, a to je pristup prema toj deci. Jedini lek je ljubav, opraštanje. Oni nisu krivi, to je neki nesvesni poziv u pomoć. Mislim da je njihovim roditeljima teže", rekao je je Al Dino.

Nevladine organizacije u Crnoj Gori su pozvale nadležne da ispitaju da li je incident nacionalno i verski motivisan posebno nakon objava pojedinih medija da su napadači pripadnici podmlatka jednog od pravoslavnih bratstava u Crnoj Gori i nakon što je objavljen snimak jednog od napadača iz policije pre saslušanja u kome poručuje da ovog puta izgleda neće proći nekažnjeno.

