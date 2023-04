EKSKLUZIVNI SNIMCI "UKLETE" KUĆE NA CETINJU! Urednik Kurira posetio mesto pre požara: PRIZOR JE BIO JEZIV, kuća sasvim devastirana

Porodična kuća Vuka Borilovića koji je počinio najveći masakr u novijoj istoriji crne Gore, kada je u avgustu prošle godine u krvavom piru pobio 10 ljudi, među kojima i dvoje dece, najverovatnije je namerno zapaljena.

Meštani Cetinja za Kurir su ispričali da su oni skoro pa uvereni da je požar podmetnut, i to kao odmazda za zločin koji je Vuk Borilović počinio pre osam meseci.

O ovom požaru na Cetinju govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Božidar Spasić, bivši pripadnik službe državne bezbednosti i Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira.

Nedić je imao priliku da poseti kuću Borilovića dok je boravio na Cetinju.

- Ja sam se igrom slučaja zatekao na Cetinju. Bio sam tamo drugim povodom. Rešio sam pošto je to bio zločin koji je potresao ne samo Cetinje i Crnu Goru već ceo region, da prošetam do tog kraja koji se zove Medovina. U tom trenutku nikoga nisam video.

- Izbio sam na taj kolski put koji silazi dole ka centru. U tom trenutku izašao je jedan čovek iz garaže i ja sam ga pitao kakva je situacija. On je rekao da je on jedan od onih koji je ostao bez bliskog člana porodice i skoro se zaplakao. Pokazao mi je gde se kuća nalazi. Pitao sam ga da li mogu da pogledam. Rekao mi je da mogu, ali da je to sve zaista tuga - rekao je Nedić i dodao:

- Kuća je bila totalno devastirana, stvari su bile izbačene. Dečja kolica su bila u nekom kanalu. Ja sad ne znam da li je to neko namerno opljačkao. Stvarno je prizor bio jeziv. Nisam ušao unutra, gledao sam samo spolja i slikao. Začudilo me je da tu nema obezbeđenja.

- U jednom trenutku pojavila se policijska patrola sa jednim policajcem koji je bio vrlo neprijatan. Ja sam se predstavio, pokazao dokumenta i rekao da radim svoj posao. Razmišljao sam da li da uopšte objavljujem snimke kuće i odlučio sam da to ne radim, ali evo pošto je kuća izgorela hteo sam da podsetimo u kakvom je stanju bila pre požara.

Spasić je konstatovao da se zasigurno radi o krvnoj osveti.

- Kad govorimo o području Cetinja, tu je stanovništvo inače podložno tzv. krvnoj osveti. Ova kuća o kojoj govori Rajko u narodu se zove "ukleta" ili "đavolja" kuća. To su kuće ljudi koji su izvršili teške zločine. Uobičajeno je da se te kuće zatvaraju i blokiraju, a u nekim slučajevima imalo smo i njihovo rušenje - rekao je spasić i dodao:

- Jasno je da je požar podmetnut i to na sva tri sprata. Ono što dosta buni jeste, to što kada je izvršen ovaj masakt. Policiji je trebalo pola sata da razmisle o čemu se radi pa da izađu na teren. Ovo je krvna osveta je u svakom slučaju. Ona se vrši prema živim licima, a u ovom slučaju izvršena je prema objektu koji pripada licu nad kojim se sveti.

Ekskluzivne snimke kuće Vuka Borilovića pre požara pogledajte u videu:

