"NAKON MILOVE VLADAVINE OVA ZEMLJA JE SPRŽENA" Pavićević o nastaloj situaciji u CG: Posle 30 godina, oni GUTAJU njegove GLASAČE

Inauguracija novoizabranog predsednika Crne Gore Jakova Milatovića biće održana u subotu, 20. maja u Skupštini Crne Gore u Podgorici.

Milatović je izjavio, da je posle sastanka sa predsednikom Milom Đukanovićem, dogovoreno da na civilizovan način dodje do demokratske primopredaje vlasti.

O ovim promenama u Crnoj Gori govorio je Vladimir Pavićević, politički analitičar, putem vajber poziva.

On se seća da je ve najavio promenu arhitekture političke scene Crne Gore.

- Biće velikih pomeranja i repozicioniranja. I to sve postaje zanimljivo. Svi čekaju taj jun da vide rezultate. Mi već brojimo 15, 16 izbornih lista i to znači da je veliko takmičenje. Videćemo ko će tu najviše uticati - započinje razgovor Pavićević.

Protumačio je rekonstrukciju kao strah od uspeha pokreta Evropa sad.

- Nema dileme da je pokret Evropa sad, kada govorimo o prilikama u CG politici, u ekspanziji. Oni su za vrlo kratko vreme osvojili poziciju gradonačelnika Podgorice. To je ogromna stavar. Uzeli su mesto predsednika države, a sada MIlojko Spajić nosi listu na parlamentarnim izborima. Šta je zanimljivo, Evropa sad guta glasove Mile Đukanovića, znate li šta je to? Ljudi vide da je DPS propao. On je vedrio i oblačio 30 godina, a sada kao da ga nikad nije bilo. Najveći broj ljudi iz DPS hrli u ovaj pokret - rekao je i dao još neke procene.

- Ljudi koji imaju sistem ideja koji ih vezuje za ove stranke, ali DPS bivši glasači masovno hrle ka Evropi sad, ali ono što je sigurno je da će DPS da se prepolovi sad, i sa stanovišta interesa građana, je to odlična stvar - smatra Pavićević.

Objasnio je kakvo je finansijsko stanje u CG nakon odlaska Mila Đukanovića, čije je bogatstvo procenjeno na 167 miliona dolara.

- Svima je jasno da je nakon 30. avgusta, ovo bila spržena zemlja. Sve je opustošeno. Milo, em je imao pokvarenu politiku, em nije bio neki ekonomista. On je jedan neobrazovan čovek, ali kada je reč o njegovoj zaostavštini- to je katastrofa. Utisak građana je kao da ga tu nikad nije ni bilo! Nakon 30 godina, on je bio taj bez kojeg se nije mogao povući ni jedan sitniji potez, a sada ga nigde nema! Na taj način se može pokazati kakav je njegov odnos bio, a sada smo CG usmerili ka progresu i ka nečemu što je dobro - rekao je Pavićević.

