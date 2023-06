S KIM ĆE SPAJIĆ PRAVITI KOALICIJU, A S KIM SIGURNO NEĆE? Urošević, Evropa sad: Sigurno je da s DPS nećemo praviti novu vladu

Vanredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani su juče uz neočekivano malu izlaznost. Na izborima je učestvovalo 15 lista, a biračko pravo imalo je 542.468 građana.

Centar za monitoring objavio je preliminarne rezultate, na osnovu kojih je Pokret Evropa sad dobio najviše glasova, a slede savez "Zajedno", zatim "Za budućnost Crne Gore".

foto: Kurir TV

Premijer Crne Gore i predsednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, drugi po redu na koalicionoj listi te stranke i Demokrata "Hrabro se broji“, kazao je da je najvažnije da se nakon izbora stvori većina koja će Crnu Goru ubrzano voditi ka Evropskoj uniji.

O rezultatima izbora u jutarnjem programu Kurir TV Redakcija razgovarali su istoričar Aleksandar Raković i Uglješa Urošević, koordinator Pokreta Evropa Sad za Nikšić.

foto: Kurir TV

- Sve je očekivano, osim što se očekivalo da će Evropa sad imati više procenata verovatno zbog kompromitujuće uloge Milojka Spajića, tek ćemo videti kako će se ove afere okončati. Prvo je lagao da nema državljanstvo Srbije, pa je lagao da nema stan u Beogradu, pa sve priznao. Krio je i privatne stvari koje su isplivale. Građani Crne Gore su glasali za Evropu sad na osnovu njegovih populističkih priča, a to je da će podići plate na 1.000 evra i skratiti radno vreme na 7 sati, što je apsurdno i glupo. Posledice njegovih laži će se videti u narednih godinu ili dve, posle čega će doći do krize i novih izbora u Crnoj Gori - smatra Raković.

04:50 VELEOBRT NA POMOLU: SPAJIĆ PRAVI KOALICIJU S DRITANOM?! Urošević, Evropa sad: Državni interes iznad svega, čekamo epilog afere

Urošević je otkrio kakvi su planovi pobednika izbora za formiranje nove poslaničke većine i crnogorske vlade.

foto: Kurir TV

- Mogu okvirno da odgovorim na to pitanje. Čuo sam par komentara istoričara Rakovića za gospodina Spajića. Nije primereno tako pričati. Vreme će pokazati ko je ko. Bitno je da je pokret Evropa sad dominantna politička organizacija sa 26,5 procenata. Prvi put smo na izborima, od ostalih jak je DPS sa 23 procenta i Za budućnost Crne Gore sa 14,8 i koalicija Demokrata i URA sa 12,3 procenta. Za većinu u parlamentu vam treba 41 poslanik, što se nas tiče, mi jasno kažemo da sa DPS nećemo praviti postizborne koalicije. Za razliku od onih koji su formirali 43. vladu s njima, mi to nećemo. Kako ćemo doći do 41, da li će to biti Demokrate, manjine,, videćemo sledećih meseci. Ako se pokaže da URA ne stoji iza onih pokušaja stvaranja afere za Spajića, oni su definitivno u igri - kaže Urošević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs