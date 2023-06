"IMAMO APSOLUTNU VEĆINU AMFILOHIJEVSKE CRNE GORE" Božović: Njihova energija ZADIVILA JE SVET! DPS zbog ovoga su IZGUBILI POVERENJE

Kako će Crna Gora nakon nedavnih predsedničkih, a jučerašnjih parlamentarnih izbora biti pozicionirana na političkoj sceni, danas, između ostalog, pitali su gosta - doktora Vladimira Božovića, ambasadora Srbije u Crnoj Gori, voditelji emisije Puls Srbije.

Očekivanim je nazvao dominatnost pokreta "Evropa Sad".

- Očekivano je bilo da pokret Evropa sad bude dominantna politička snaga. Ne zaboravimo da je ona nastala od dva ministra one avgustovske pobjedničke vlade, Amfilohijevske vlade, vlade naroda i slobode Crne Gore. Gospodina Milatovića i Spajića, i gospoda Andrija Mandić i Jakov Milatović - rekao je Božović.

Treba, kako ističe kasnije, dobro izanalizirati korake koje će preduzeti CG.

- Kada saberemo sve, ovi izbori predstavljaju preko 75 odsto birčakog tela pobedničke koalicije sa izbora avgusta iz 2020. godine. Drastičan je pad DPS. Ne samo u brojkama nego i u poverenju, kao i satelita koji su ostali ispod CG. Treba dobro ove rezultate analizirati, oni su korak ka slobodnoj, evropskoj Crnoj Gori i koja će biti najbolji sused Srbiji - kaže Božović.

Pad DPS i Mila Đukanovića nije samo pad u brojkama, nego i pad poverenja, smatra Božović i ističe:

- Kada bi sve sabrali imamo apsolutnu većinu Amfilohijske Crne Gore. Određen pad u broju izašlih, pokazuje razočarenje birača onim što se dešavalo posle avgusta 2020. godine i one briljantne energije koja je zadivila ceo svet. Kada su ljudi to videli i kada su videli progon mene sa mesta ambasadora, a kasnije i mogućnosti da uđem u Crnu Goru kao građanin, nereagovanje Krivokapićeve vlade, učešće u kriminalnim aferama koje su završile bez i jednog osuđenog lica, to rezultuje padom poverenja i padom zainteresovanosti - rekao je Božović.

Najviše je svojom velikom borbom i upornošću napravila koaliciju za budućnost Crne Gore.

- Predvođena Milanom Kneževićem koji je pokazao Iskrenost, odgovornost, želja da menjate stvari na bolje, principijelno i želja da se ne dodvoravate nikome, on je sinoć rekao "ja sam Srbin i ova koalicija predstavlja srpski narod i nadam se da će ljudi u pokretu Evropa sad to znati da prepoznaju". Gde će građani nagraditi višom izlaznošću na sledećim izborima... - ispričao je Božović i pozvao na kompromise radi što boljeg pozicioniranja CG u budućnosti.

