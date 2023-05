"OVO JE ŠANSA ZA SVE POLITIČKI AMBICIOZNE" Pavićević: Svi su u strahu i grupisali su se, a on je ostao da VUČE KONCE IZ SENKE

Prevremeni parlamentarni izbori u Crnoj Gori održavaju se 11. juna a Državna izborna komisija potvrdila je 15 izbornih lista. Među glavnim kandidatima za dobar rezultat je izborna lista Pokreta "Evropa sad", dok će na izbore prvi put sa novim liderom Demkratska partija socijalista.

Dr Vladimir Pavićević, politički analitičar, javio se putem vajbera u jutarnjem programu Redakcija dajući najsvežije informacije sa političke scene u susednoj zemlji.

- Nema više tenzičnosti. Kakvi će biti rezultati izbora i da li je moguće da dobijemo konačno jednu stabilnu vladu? Niko ne može tačno da kaže kakvi će biti rezultati...Početkom juna ćemo moći bolje da prognoziramo - rekao je Pavićević.

Prema njegovim rečima, koalicija Andrije Mandića i Milana Kneževića, nastavlja dalje.

- Najveću pažnju privlače oni, u smislu koliko će oni glasova osvojiti. Ipak se predviđa najubedljiviji rezultata. Evropa sad biće najbolja, DPS ide na drugo, možda i treće mesto, onda Andrija Mandić i Milan Knežević, a to bi sve pokazalo da smo učvrstili sve ideale od 30. avgusta - rekao je Pavićević.

Milo će i dalje da "utiče" na rad DPS.

- Što se tiče DPS, kada kažu da imaju novog lidera, Danijel Živkovića je poslanik DPS u skupštini koji je VD lider, mi nemamo osobu koja je zamenila lidera. Milo ostaje da vuče konce iz senke. Novinari ovde su pitali Đukanovića da li će i dalje uticati na izbore, a on je rekao "Nego šta ću". Što znači, dok god je on u DPS, to će taj pokret biti slabiji. On je anti kampanja. Tek posle izbora ćemo videti šta će da se desi i da li će neko pristupiti promeni ove stranke, a ne ovako, Milo se pomerio, ali je i dalje tu - rekao je Pavićević.

Što se tiče Dritana Abazovića, koji se pokazao u prethodnom periodu kao premijer, Pavićević kaže da postoje dva ugla gledanja.

- Jedna stvar, taj savez između Ure i demokrata evidentiran je kao korak koji je nastao kao vrsta reagovanja na ekspanziju pokreta "Evropa sad". U strahu da oni ne narastu ostali su se grupisali. Druga stvar, i Dritan i svi vide da se 11. juna crta nova arhitektura CG, svako ko ima ikakvu ambiciju, sprema se za ove izbore. Šta to znači? Ovo je svima šansa da se pozicioniraju, a to je ogromno takmičenje - kazao je Pavićević.

