POPULARNO LETOVALIŠTE NA JADRANU POČINJE SA NAPLATOM TUŠIRANJA: Tvrde da ne rade to zbog zarade, evo o čemu je reč

Komunalnoj kompaniji hrvatskog ostrva Krk "Vecla" omogućeno je uvođenje sistema naplate tuševa na javnim plažama, javlja Novi list.

Odbornici Gradskog veća Grada Krka su na ovonedeljnom zasedanju razmatrali predlog Odluke o davanju saglasnosti na Opšte uslove pružanja usluge korišćenja javnih tuševa na gradskim plažama.

Skok u potrošnji vode

Tom odlukom kompaniji "Vecla" omogućeno je uvođenje sistema naplate tuševa na javnim plažama, i to po ceni od 20 centi za poluminutno korišćenje tuševa, prenosi Index.hr.

Kako je odbornicima rekao direktor "Vecle" Danko Milohnić sistemima naplate ovog leta biće obuhvaćeno šest tuševa na gradskim kupalištima. Kao jedini i isključivi razlog vraćanja naplate on je naveo veliki skok u potrošnji vode, do kojeg je poslednjih godina došlo nakon što su zbog nemogućnosti fiskalizovanja njihovih dotadašnjih "žetonjera" do tad postavljeni uređaji za naplatu morali da budu stavljeni van funkcije.

Tuševi će sad biti opremljeni uređajima kojima se svako njihovo korišćenje evidentira kod nadležnih institucija, a naplata nema finansijskih, odnosno profitnih motiva već isključivo želju da se smanji nepotrebno i nekontrolisano trošenje vode, a time i ugrožavanje životne sredine, rekao je Milohnić.

(Kurir.rs/Index.hr)