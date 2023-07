HAPŠENJE: Bivšeg direktora crnogorske policije sumnjiče za šverc cigareta

Bivši direktor Uprave policije Crne Gore Veselin Veljović uhapšen je juče ujutru u akciji Specijalnog policijskog odeljenja, a po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva. Policija je, kako prenose crnogorski mediji, pretresla i sve njegove stanove i kuće u Podgorici, Mojkovcu, Nikšiću i na Žabljaku.

Pretresi na više lokacija

U istoj akciji uhapšen je i Mujo Nikočević, koji važi za bezbednosno interesantnu osobu koja je više puta osuđivana i dovodi se u vezu sa škaljarskim klanom, kao i Nikola Mrkić.

Veselin Veljović je, inače, od leta 2007. do 2011. bio direktor Uprave policije Crne Gore, a potom je u periodu od 30. jula 2018. do 17. decembra 2020. bio u drugom mandatu prvi čovek crnogorske policije. Tokom karijere Veljović je, od strane opozicionih partija, dela nevladinih organizacija i medija, često optuživan za netransparentnost, zloupotrebu policije i moći, bespogovornu političku lojalnost Milu Đukanoviću, ali i za umešanost u brojne slučajeve prodaje državne imovine.

DRITAN ABAZOVIĆ Konačno ga stigla ruka pravde

foto: EPA Georgi Licovski

Premijer Crne Gore Dritan Abazović poručio je da je „ruka pravde konačno stigla i do Veselina Veljovića“. On je to napisao na Tviteru nakon hapšenja bivšeg direktora policije. - Čestitam na akciji SDT i SPO na čelu s gospodinom Predragom Šukovićem i svim službenicima sektora bezbednosti koji daju doprinos da se Crna Gora oslobodi od organizovanog kriminala. Idemo dalje, čeka nas još puno posla - naveo je Abazović.