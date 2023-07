"SVI SU ŠAPUTALI O ŠEFU POLICIJE I ŠVERCU CIGARETA" Novinarka iz Crne Gore: Decenijama niko ništa nije učinio dok nisu došli ONI

Bivši direktor Uprave policije Crne Gore Veselin Veljović uhapšen je juče u akciji Specijalnog policijskog odeljenja po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Veljović je uhapšen u kući na Žabljaku, u saradnji sa Europolom.

Veljoviću je određeno zadržavanje do 72 sata nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu.

foto: Vijesti.me/Savo Prelević

Kakve su reakcije povodom hapšenja nekada prvog čoveka crnogrsoke policije, odgovorila je novinarka iz Podgorice Jelena Jovanović.

- To je nešto što je zastupljeno godinama u Crnoj Gori, odnosno šverc cigareta, pod plaštom fabrike cigareta u Mojkovcu. Svojevremeno su to opozicioni lideri nazvali Mojkovački klan. Konačno imamo neko procesuiranje iz tog klana, a to je osoba koja se od starta pominje, Aleksandar Mrkić i osobe čije se ime šaputalo sve vreme Veselin Veljović. On je juče uhapšen, a njegov advokat je rekao da se njemu ne stavlja na teret krijumčarenje cigareta, nego da je informacijama pomogao Mrkiću oko konekcija u nezakonitim poslovima.

S obzirom na to da je uhapšen jedan od najbližih saradnika Milo Đukanovića, Jovanović je rekla kakve su reakcije u Crnoj Gori, ali i to da li je došlo do nekakvog čišćenja redova:

01:15 REAKCIJA CG NA HAPŠENJE JEDNOG OD NAJBLIŽIH SARADNIKA ĐUKANOVIĆA! Jovanović za Kurir TV: Ništa ne bi bilo bez NJIHOVE pomoći

- Mogu reći da su reakcije bile odobravajuće od strane političkog, ali i civilnog sektora. Građani nisu zadovoljni jer su očekivali više u ove tri godine koliko je promenjena vlast. Mi ponekad ne umemo da uskladimo naše želje sa onim što je potrebno Tužilaštvu da nešto dokaže. Meni je jedino to što ni do ovoga ne bi došlo da nam nije pomogao Europol. Ovde decenijama niko nije ništa radio kako bi se dokazalo bilo koje krivično delo, već smo sve dobijali na tacni pa ga popunjavali sa nekih dokazima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:43 DOKLE GOD JE ĐUKANOVIĆ SLOBODAN - CRNA GORA NEĆE BITI Vladislav Dajković, pesimistično: Pored svih dokaza, OVO JE NATRAGIČNIJE