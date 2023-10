DRŽAVLJANI CRNE GORE TREBALO BI IZ TEL AVIVA DA POLETE TOKOM NOĆI: 48 osoba izrazilo želju da se vrati

Crnogorski državljani koji se nalaze u Izraelu trebalo bi da polete za Crnu Goru tokom noći, saopšteno je iz vlade.

Kako je saopšteno, pribavljene su sve dozvole, te da je 48 osoba izrazilo želju da se vrati u Crnu Goru.

"Prema trenutnom planu, let će biti realizovan do sutra, shodno aktuelnoj bezbednosnoj situaciji i vremenu potrebnom da svi prijavljeni za evakuacioni povratak bezbedno stignu na aerodrom u Tel Avivu, imajući u vidu da se nalaze u različitim krajevima zemlje. Do sada se javilo 60 državljana, od čega je 48 izrazilo želju da se vrati u Crnu Goru", saopšteno je večeras iz MVP.

Vlada je ranije danas na telefonskoj sednici usvojila Informaciju o potrebi hitne evakuacije crnogorskih građana iz Izraela.

U usvojenoj informaciji se navodi da je na osnovu zakonom propisanih obaveza i ovlašćenja ministarstvo vanjskih poslova odmah po izbijanju krize u lzraelu, preduzelo "hitne neophodne poslove i radnje u cilju zaštite crnogorskih građana koji se nalaze u ovoj zemlji".

(Kurir.rs/Beta)