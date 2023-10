VIDEĆEŠ GDE ĆEŠ OD SUTRA DA RADIŠ! Svedočenje specijalca koji je kod odbeglog policajca Milovića pronašao ILEGALNI PIŠTOLJ

Odbegli policajac Ljubo Milović pretio je kolegama da će im pomrsiti račune u službi i zvao na fizički obračun pripadnike Interventne jedinice koji su ga zaustavili i kod njega pronašli pištolj bez dozvole.

To se između ostalog navodi u svedočenju policajaca zabeleženog u optužnici protiv Milovića i 20 članova takozvanog policijskog narkokartela... U Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) o tome su pričali Goran Krstonijević, Kerim Topuzović, Ranko Vuković, Boris Barjaktarević i tadašnji vođa Interventne grupe Zdravko Mirović.

U tužilačkom aktu objašnjava se da je Milović, od policajaca koji su ga kontrolisali, tražio da zovu tadašnjeg pomoćnika direktora policije Zorana Lazovića, ali mu je ilegalno oružje vraćeno po nalogu tadašnjeg pomoćnika načelnika podgoričke policije Darka Kneževića.

foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija, Printscreen

Tvrde da im je Knežević kazao da su zaustavili kolegu, pa im nije dozvoljeno da ga privedu i utvrde identitet, već da su morali da ga puste i prave se da se ništa nije dogodilo. Prema tužilačkim spisima, zbog kontrole tada suspendovanog kolege i nedugo nakon njegove pretnje: “Videćete gde ćete raditi od sutra”, Krstonijević i Topuzović sklonjeni su iz Interventne jedinice.

Krstonijević je pred specijalnim tužiocem Jovanom Vukotićem ispričao da su 5. februara 2020. godine, negde oko 21 čas, “na prvom skretanju za Deltu iz pravca Cetinja” kao interventna grupa obavljali redovnu patrolnu delatnost i tada primetili zatamnjeni “audi” karavan nikšićkih registarskih oznaka... Kazao je da su njegove kolege pronašle pištolj kod vozača i pre nego je izašao iz službenog automobila, a da im se ta osoba predstavila kao kolega iz Specijalnog tima...

“Naveo je i da zna da je u vezi sa ovim pozivanjem Zdravko zvao nekoliko starešina, između ostalih Radunović Željka, koji radi u ovom Specijalnom timu i koliko je shvatio, Željko mu je rekao da ne radi, ali pomaže... U vezi sa ovim događajem Zdravko je imao kontakt i sa Novakom Zečevićem , Ratkom Rondovićem i Darkom Kneževićem. Istakao je da je on insistirao da se lice sprovede u CB Podgorica, gde će se, ako stvarno utvrde da se radi o kolegi, istom izviniti i vratiti oružje, čak je bio spreman i da ga vozi do stana kada je ovo lice reklo da mu se službena nalazi na stanu. Objasnio je i da mu je ovo lice bilo poznato i on ga je smatrao članom organizovane kriminalne grupe koja mu je slala na kuću neka lica da ga zastraše ili ubiju”...

Šef rekao da ga puste

Krstonijević je naglasio da je jedan od razloga insistiranja da Milovića privedu i to što je kod sebe imao pištolj “valter PPQ”, koji, prema njegovim saznanjima, nije dužio nijedan policijski službenik. Rekao je i da misli da je ta vrsta oružja izuzetno skupa.

Kazao je i da je, “kada je vidio tok tog događaja i kuda sve to ide”, svojim telefonom fotografisao pištolj i vozačku dozvolu Milovića - u službenom vozilu, na sedištu... Dodao je da je te fotografije predao tužilaštvu.

Policajac je tužiocu rekao i da se seća da je Mirović, nakon što su zaustavili Milovića, razgovarao sa više starešina, a onda saopštio: “Šef je rekao da lice pustimo”. Pojasnio je i da je zaključio da je vođa grupe mislio na Darka Kneževića, jer je Mirović telefonom razgovarao sa tim načelnikom.

“Kada su rekli da se lice pusti, podrazumijevalo se i da mu se vrati pištolj, jer šta da rade sa pištoljem bez lica, nisu mogli napisati da su ga našli na ulici... Istakao je i da je nakon ovog razgovora na lice mesta došao njihov bivši komandir i starešina, i zamenik komandira stanice Stamatović Ivan, nakon čega je Milović njemu (Krstonijeviću prim. aut.) uputio par prijetnji i otišao sa Stamatovićem u nepoznatom pravcu... U konkretnom, pozivao ga je da skine uniformu da se fizički obračunaju, da će mu nešto srediti, podmetnuti, kao što mu je sredio suspenziju i tome slično”, piše u izjavi, koju interpretira tužilaštvo.

Tužiocu je kazao da u vezi toga nije sačinjavao službenu zabilješku, jer je bio jako ljut na vođu grupe... U njegovoj izjavi navodi se i da je, dok je Mirović razgovarao sa Kneževićem, nakratko oduzeo telefon od kolege i rekao pretpostavljenom: “Načelniče, mislim da ovo lice ima veze sa onim događajem ispred moje kuće”, na šta mi je isti odgovorio: “U redu, znam, videćemo, završićemo, sve ok”. To je, tvrdi, protumačio kao poruku da završi priču i ne komentariše mnogo.

Istakao je da je pola sata nakon što su morali da puste naoružanog Milovića, poslao Kneževiću fotografiju pištolja i vozačke i poruku: “Načelniče ovo nije u redu. Ovo lice ima veze sa događajem ispred moje kuće, preti mi, zna sve o meni”.

Tvrdi i da mu tadašnji šef podgoričke policije nikada nije odgovorio na tu poruku.

“Nije imao prilike da načelniku Kneževiću saopšti da je izvršeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, budući da je videio da niko od kolega nije za to da se protivreči šefovima, jer bi u suprotnom preživeli mobing”.

Krstonijević je tužiocu objasnio i da je nakon toga tražio razgovor kod Kneževića koji ga je primio nakon otprilike dve sedmice, ali da se razgovor nije lepo završio.

Stavi tačku na to!

Tvrdi da mu je Knežević rekao da je Milović njihov kolega, a da on (Krstonijević) radi ono što ne bi trebalo da radi - da prati Zorana Lazovića koji je štićena ličnost i da treba da stavi tačku na taj događaj.

“Takođe mu je rekao da je on (svedok) iz ugostiteljskog objekta ‘Terminal’, u ‘Nike’ trenerci sa zelenom štraftom i ‘Ray ban’ naočarima, fotografisao neka lica koja dolaze u ugostiteljksi objekat ‘Štrafta’ i da on stvarno ima takve naočare i trenerku, zbog čega je posumnjao da ga prate... Od tog trenutka shvatio je da ima problem sa ozbiljnom kriminalnom organizacijom, da niko neće da stane u njegovu zaštitu od institucija sistema i da mora sam da zaštiti sebe i svoju porodicu. Pojasnio je i da je od Kneževića jedva izašao iz kancelarije, s obzirom da ga je optužio da prati najuticajnije ljude u državi, a imao je i osjećaj da sve ovo priča da bi osećaj krivice prebacio na njega”...

Taj policajac, koji je sada pod suspenzijom, tužiocu je ispričao i da je njegov i Kneževićev razgovor o Miloviću kratko trajao:

“On radi za Zorana, ima dosta para, dobar je operativac i da stavimo tačku na to”, navodno mu je rekao šef.

Objašnjava da je tada Kneževića pitao što se dogodilo sa njegovom prijavom u vezi naoružanog, fantomkom maskiranog muškarca koji mu je dolazio kući u gluvo doba noći i da je dobio odgovor da se “izgubila prilikom seljenja”.

Naveo je i da je to vezano za događaj od 26. avgusta 2016. godine, kada je, uprkos prijavi sam utvrdio da mu je na kućni prag, kako tvrdi, dolazio Nikola Vujotić kojem je 28. jula iste godine oduzeo pištolj ispred kuće Milana Vujotića. Tvrdio je i da su mu kolege Božo Bulatović, Knežević i Enes Ećo saopštile da su Nikolu Vujotića priveli ispred njegove kuće, ali da je Ivan Stamatović tražio da lično obavi razgovor sa privedenima.

foto: Privatna Arhiva

“Što mu je i udovoljeno”. “Dodao je i da je Ivana Stamatovića više puta pitao je li sačino kakvu službenu zabilješku u vezi sa ovim razgovorom, isti bi se nasmijao i rekao - ‘Ne’”...

Krstonijević je suspendovan iz Uprave policije zbog prekoračenja ovlašćeenja na utakmici u Nikšiću, a na teret mu je stavljeno krivično delo zlostavljanje. To je objasnio tužiocu, navodeći da nikada nije pratio Zorana Lazovića i da je u lokalu “Terminal” sedeo jer je tu radio obezbeđenje:

“A pratio, fotografisao ili išta slično nije nikada”.

“Istakao je da se oseća ugroženim, nema nikakvu zaštitu i sa ovim svedočenjem njegova bezbednost je makar 100 posto ugroženija, ali je bio u obavezi da sve ovo ispriča iz razloga da kriminalci policijskim službenicima ne dolaze na kuću i da se to zataškava i da načelnici u policiji više ne vraćaju pištolje kriminalcima”....

Lazović tražio da ga premjeste u Tuzi

Zbog kontrolisanja Milovića, policajac Krstonijević je premješten u Tuzi, a Knežević mu je naknadno potvrdio da je premeštaj tražio Petar Lazović, piše u izjavi tog policajca.

On je tužiocu objasnio da je premeštaj dobio kada se vratio sa godišnjeg odmora, i da mu je tada komandir Stanice policije Ratko Rondović rekao da su svi zadovoljni njegovim radom, ali da je tadašnji načelnik CB Podgorica Milovan Pavićević naredio da ga premjesti u Tuzi...

“Privatno je saznao od više kolega da je Petar Lazović insistirao da se on udalji iz Interventne, što mu je jednom prilikom potvrdio i načelnik Darko Knežević... S tim u vezi pojasnio je i da je on Kneževića lično, u kancelariji, pitao je li Petar Lazović insistirao da se makne iz Interventne i Darko Knežević mu je odgovorio - jeste. To je bilo u jesen 2021. godine”, navodi se u spisima SDT-a.

Vozač ih cimao nekoliko puta

Barjaktarević je tužiocu rekao da se seća da im je vođa tima saopštio da moraju pustiti Milovića, jer je “Morača 4 to naredila”. Vođa tima ispričao je da se Stamatović, koji je došao na lice mesta, ljutio što nisu direktno zvali Lazovića, nakon čega mu je objasnio da ni nema broj tadašnjeg pomoćnika direktora policije.Potvrdio je da mu je Darko Knežević naredio da puste Milovića - “jer je kolega”...

Bivši policajci Mileta Ojdanić i Ljubo Milović na čelu su dvadesetjednočlane kriminalne grupe, koju dominantno čine službenici Uprave policije, ali i šef kavačkog klana Radoje Zvicer, bivši tajni agent Petar Lazović, pomoćnik direktora policije Dejan Knežević, navodi se u optužnici SDT-a

Topuzović je ispričao da su “audi” pokušali da zaustave uz pomoć zvučne i svetlosne signalizacije, ali da ih je vozač nekoliko puta “cimao”, odnosno, da se zaustavljao i kretao da ide kada priđu njegovom automobilu...

Kada im je konačno stao, pitao ih je: “Kako me ovo zaustavljate, što radite ovo?”, a nakon toga je ustvrdio da radi u “Specijalnom timu kod Zorana”, da je zaboravio službenu legitimaciju i pozivao se na Ivana Stamatovića i Ivana Đokovića - “i na neke momke koje on zna iz grada, a koji bi mogli potvrditi priču da radi sa njima”, objasnio je Topozović, koji mu je i prvobitno oduzeo pištolj...

“Rekao je to je moje nešto, to je državni pištolj”, kazao je Topuzović tužiocu, prisećajući se da se Milović ponašao nekorektno i da je Krstonijevića optuživao “da ga prati i snima dok sedi u Štrafti”...Tvrdi da se usprotivio kada im je vođa tima rekao da Milovića moraju pustiti i vratiti mu pištolj, zahtjevajući da ga privedu u CB, na što mu je Milović zapretio:

“Rekao je; ‘Momak ovo ti nije korektno, ja sam bio komandir u Kotoru, ne radiš posao kako treba’, na koje reči ga je uputio da podnese priiužbu, na što mu je Milović odgovorio - ‘Nema potrebe da podnosim pritužbu, znam ja kako se to radi’”, piše u izjavi Topuzovića...

Taj policajac nakon toga je premještan 20 do 30 puta...

Kurir.rs/Vijesti