"VEĆI BROJ SRBA, VEĆA PROPAST MILOVE ANTISRPSKE DOKTRINE" Pavićević otkrio čega se plaši Đukanovićev DPS na juče započetom popisu

U Crnoj Gori juče je počeo više puta odlagani popis stanovništva, koji će trajati do 18. decembra.

U upitniku za građane ima 38 pitanja, a na ona o nacionalnosti, veri, jeziku i invaliditetu ne moraju da odgovore.

Kako je protekao prvi popisni dan, da li će stranke popis koristiti u političke svrhe, voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Olja Lazarević pitala je politikologa Vladimira Pavićevića.

Voditeljku je zanimalo kako je jedno statističko istraživanje kao što je popis postalo predmet visoke politike u Crnoj Gori.

- Ta pitanja o nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti su najveći problem, to se pokazalo prethodnih sedmica i meseci Milovom DPS-u, zato što oni imaju strah da će na ovom popisu veći broj građana Crne Gore u nacionalnom smislu da se izjasni kao da su Srbi po nacionalnom osećaju, odnosno po nacionalnoj pripadnosti. Ta njihova bojazan, prvo meni nije jasno, zašto oni toliko strahuju od toga, jer mi živimo danas u demokratskoj državi. Crna Gora je demokratska država, i valjda je pretpostavka svakoga od nas da svaki čovek treba slobodno da se izjasni oko svih pitanja na popisu, pa i oko pitanja nacionalne pripadnosti. Ako popis pokaže da sada ima veći broj Srba, u redu to se identifikuje, ima veći broj Srba. Ako popis pokaže nešto drugo, pokazao je nešto drugo, i to je najracionalniji mogući pristup popisu - započeo je Pavićević.

Pojasnioje i šta to žula DPS bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.

- Umesto tog racionalnog pristupa popisu, DPS zbog svoje doktrine, a to je doktrina koja počiva na politici mržnje prema polovini svojih građana, građana ove države, pre svega onih koji su imali i imaju razvijen taj srpski nacionalni osećaj, dakle podaci sa popisa bi mogli da se sudare sa onim što je doktrina Milovog DPS-a, ta njihova doktrina je antisrpska politika. I onda oni smatraju da ako bi se desilo da na popisu zaista sada imamo veći broj Srba, onda bi to iz ugla DPS-a, to značilo propast njihove doktrine.

