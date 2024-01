KAVČANI NIŠANILI POLITIČARE POSLE PADA MILA: Da li je najlakše da napadamo žene preko muževa, ili ne, nisam pametan? ŠOK PREPISKA

Pripadnici kavačkog kriminalnog klana i policajci sa njihovog platnog spiska, ali i njihovi saradnici, razmatrali su mogućnost da i “napadom” na žene-poslanice sabotiraju formiranje vlasti nakon izbora 2020. godine i pada DPS-a.

U jednom od razgovora vođenih preko Skaj aplikacije, navode da bi najbolje bilo “napasti” žene na poslaničkim listama, konstatujući da “su one samo dekor”…

“Siguran sam da tamo ima mnogo njih koji se mogu ‘napasti’, naročito oni koje samo drže kao dizače ruka i uvek mogu mnogo, mnogo stvari da izmisle da sruše i ne dozvole formiranje Vlade”, šalje jedan od njih Petru Lazoviću.

Prethodno, dostavlja mu spisak svih poslanika Demokratske Crne Gore, Građanskog pokreta URA, Socijalističke narodne partije, Pokreta za promene, Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije.

To proizilazi iz transkripata njihovih razgovora koje su vodili preko kriptovane Skaj aplikacije, koje je Agencija Evropske unije za sprovođenje zakona dostavila crnogorskim istražiteljima.

“Demokrate 10. Aleksa Bečić, Miodrag Lekić, Zdenka Popović, Dragan Krapović, Boris Bogdanović, Momo Koprivica, Danilo Šaranović, Tamara Vujović, Albin Ćeman, Vladimir Martinović. Ovo su de**li. Mladi i željni dokazivanja. Sve pi**a do pi**e, naročito Šaranović, Krapović i Koprivica, ali od straha rade sve što Bečić kaže. Ovaj Ćeman je musliman, Petnjičanin, ne znam kako se na njega osloniti da nešto hoće. URA 4 Dritan Abazović, Miloš Konatar, Božena Jelušić, Srđan Pavićević. Dritan kr**en kojem je ovo sada dopalo šaka. Laje, priča, preti, pominje i jedne i druge sa mora kako mu prete, a to je pre nabijanje cene strancima kako je on nešto bitan. Konatar…samo radi šta mu Žarko Rakčević kaže i ne zanima ga ni Dritan ni ostali iz partije. A Žarko je gladan para uvek. Jelušićka bu***a, Hrvatica koja je tu upala iz mržnje prema Milu, a već je napadaju i pljuju ovi iz DF kako je protiv Srba i Srbije. Da neko u Budvi ima kopču sa njim možda bi se šta moglo…”, šalje Lazoviću 23. oktobra 2020. osoba koja je na kriptovanoj Skaj aplikaciji memorisana kao MIKI1, a koja je koristila šifru 6O3HJE i u negativnom kontekstu pominje i Srđu Pavićevića…

"Medojević, Radulović i Bošnjak najlajaviji, žene u DF su samo dekor"

Istog dana nastavlja sa spiskom poslanika koji su se tada dogovarali o vlasti:

“PZP poseban klub, a bili su dio DF. Nebojša Medojević, Branko Radulović, Branka Bošnjak, Vladan Raičević, Jovanka Bogavac… Ovi su ti, naročito prvi troje, željni ministarskih pozicija… Najlajaviji”, piše ta osoba Lazoviću uz pogrdne komentare na račun poslanika Pokreta za promjene, ali i na račun Miloša Konatara.

Uz napomenu da i SNP ima poseban poslanički klub, iako su bili sa Demokratskim frontom, šalje spisak poslanika te partije:

"Vladimir Joković, Dragan Ivanović, Danijela Đurović, Dragan Vukić, Milosava Paunović. Ovi su najmekše krilo u sklopu DF. Najmanje ambicija i možda dobiju mjesto ministra sporta za ovog Jokovića i ništa više. Mada ima priča da će Ivanović kao bivši policajac biti ministar policije u šta sumnjam”.

Poslednja imena koja šalje su poslanika koji su tada činili okosnicu Demokratskog fronta:

“Zdravko Krivokapić, Slaven Radunović, Simonida Kordić, Strahinja Bulajić, Jovan Vučurović, Jelena Božović, Radoš Zečević, Marko Kovačević, Milo Božović, Milan Knežević, Milun Zogović, Predrag Bulatović, Maja Vukićević, Dragan Bojović, Vladimir Dobričanin, Marko Milačić, Maksim Vučinić. Ove ne mogu da provalim. Kod njih su žene samo dekor, ništa se ni jedna ne pita, već su na listi samo zbog obaveze da moraju imati žene u partiji. Da li je to najlakše napadnuti preko muževa, ili ne, nisam pametan”, šalje taj saradnik kavačkog klana.

Milačić je "Ruski igrač“, Knežević je "Vučićev čovjek"

Uz uvrede na račun Predraga Bulatovića, piše i da je Milačić “ruski igrač”, a onda Lazoviću spočitava da je njegov stric, doktor Ranko Lazović, stvorio Dobričanina:

“…Dao mu posao, pasoš, venčao ga i ovaj mu okrenuo leđa”.

“Slaven je 30 god. u politici i nema banke žute, možda i sada izvisi kod ovih. Milan Knežević je 100 posto Vučićev (Aleksandar) čovek. Milo Božović od Kana i ove bagre u Budvi, sa njima radi. Svi ostali su samo obični dizači ruka i poslušnici za platu od 2.000 evra”, piše taj Lazovićev sagovornik.

Kan je Budvanin Marko Ljubiša, kojeg policija označava pripadnikom budvanske kriminalne grupe, bliske škaljarskom klanu.

Nakon slanja imena poslanika, ali i svoje opservacije o njima, taj sagovornik Lazoviću pojašnjava i kakva je procedura ako uspeju da kupe nekoga.

“Ako je sada ne formiraju, oni su potpuno ugasili. Tada je Milo (Đukanović) u obavezi da da mandat nekom drugom, a među njima kreće kasapnica”.

Petnaestak dana pre tog razgovora tadašnji predsednik države Milo Đukanović mandat za sastav vlade dao je nosiocu liste Za budućnost Crne Gore Zdravku Krivokapiću.

Petar Lazović, tadašnji neformalni vođa Tima za podršku u policijskom sektoru kojim je rukovodio njegov otac Zoran Lazović, kompletnu prepisku proseđuje šefu kavačkog klana Radoju Zviceru, koga je dan ranije, takođe preko kriptovane aplikacije, pitao ima li “prodor u opoziciji da kupi barem jednog poslanika”.

U to vreme još nije bila formirana vlada, nakon parlamentarnih izbora na kojima je DPS izgubio trodecenijsku vlast.

Partije koje su se tada dogovarale o formiranju vlasti imale su jednog poslanika više u odnosu na dotadašnji režim DPS-a i njegovih partnera. Prelazak jednog od poslanika na “drugu stranu” mogao je značiti opstanak DPS-a na vlasti.

“Vijesti” su ranije objavile da su se policajci i kavčani dogovarali o tome da kupovinom ili nestankom jednog od poslanika obezbijede opstanak dotadašnje vlasti…

