"BILI LOJALNI PARTIJI I DRŽAVI I SVE NA NOS": Bivši direktor crnogorske policije o švercu cigareta komunicirao preko Skaja

Organizator kriminalne grupe koja se, prema sumnjama Specijalnog državnog tužilaštva, dugi niz godina bavila krijumčarenjem cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar i pranjem novca, Aleksandar Mrkić, s saradnicima je komunicirao preko skaj aplikacije. Kako tvrdi SDT, u toj grupi se našao i bivši direktor Uprave policije i savetnik predsednika Crne Gore za bezbednost i odbranu Veselin Veljović, a svi oni su, navodno, svakodnevno međusobno komunicirali i kriminalne poslove završavali koristeći najsigurniju platformu za razmjenu poruka – skaj aplikaciju.

Kako piše u optužnici čija je kontrola zakazana za 16. februar, Veljović je za potrebe kriminalne organizacije otkrivao tajne podatke. Te i mnoge druge tvrdnje Specijalno tužilaštvo potkrepilo je dokazima koji egzistiraju u spisima predmeta, odnosno materijalnom dokumentacijom nadležnih državnih organa, a naročito dokumentacijom pribavljenom od tadašnje Uprave carina, zatim iz sadržaja mera tajnog nadzora i obaveštajnog paketa Europola LM_983_IP.

– Osnovana sumnja da je Veljović korisnik pin DR73LK proizilazi iz komunikacije između korisnika pinova DR73LK i MYQVAB, gde je korisnik pina DR73LK dana 10.12.2020. godine korisniku pina MYQVAB posalo poruku "moraju prvo mene da smene, biće Damjanović ili Blagojević, moji pomoćnici", a dana 19.12.2020. godine šalje poruku "danas prešao na novo radno mesto" – piše u dokumentu tužilaštva.

Osnovana sumnja da je Aleksandar Mrkić organizator kriminalne organizacije proizilazi iz kompletne sadržine SKY ECC komunikacija dobijenih uz obaveštajni paket EUROPOL-a od 27.6.2023. godine iz kojih proizilazi da je upravo on lice koje daje zadatke i uputstva drugim članovima kriminalne organizacije i finansira kriminalne aktivnosti.

– To u svojoj odbrani potvrđuje i okrivljeni Stefan Bubanja, koji ukazuje da mu je novac za kupovinu dva kamiona koja će poslužiti "za izbačaj cigareta" iz Slobodne carinske zone dalo nepoznato lice po nalogu korisnika kriptovane aplikacije SKY ECC sa nadimkom SSS 400. Takođe, Mrkić je upravo ovo lice obavestio o "padu" kamiona sa cigaretama i dao mu nalog da se nakon toga da u bekstvo i kakvu izjavu da da u slučaju da ga zaustavi policija. Takođe, iz odbrane okrivljenog Željka Bulatovića proizilazi da je on, po nalogu okrivljenog Aleksandra Mrkića, pronalazio lica koja će biti nosioci prava svojine nad nepokretnostima, te da je "Aco Mrkić rodonačelnik ideje da fabrika duvana u Mojkovcu mora imati svoj magacin u Luci Bar za izvoz cigareta u slučaju da se zaključi ugovor sa inokupcima – piše u optužnici.

Prema tom aktu SDT-a, iz komunikacije između okrivljenih Aleksandra Mrkića i Veselina Veljovića, i to čata broj 0 (DR73LK–MYQVAB) proizilazi da je 11.12. 2020. godine Veljović starijem Mrkiću poslao poruku sadržine "dako stvorimo uslove da nešto radimo", a 25.12.2020.godine: "Jutros su pretresi bili na više lokacija".

"Bićeš direktor policije ako MUP bude u rukama koalicije 9"

Kako se navodi u optužnici, Aleksandar Mrkić je 14.9.2020. godine poslao Veljoviću poruke sledeće sadržine: "Da sam ja bio PR partije bolje bi bilo no što sam švercovao cigarete". A onda 19.9. iste godine: "Bio sam kod njega, nadam se da su šanse za tvoj ostanak na tom mestu izgledne. To je moj kum Rašo skoro pa dogovorio s njim. Šanse su realne, lako ostvarljive. Jedina prepreka može biti ako MUP ne pripadne koaliciji broj 9. Ako bude MUP u njihovim rukama, bićeš direktor policije". "Rekao sam da bi tada došla do punog izražaja i moja sposobnost u određenim poslovima. Rekao mi je da smatra da sam ja najsposobniji Crnogorac za te vrste poslova na koje smo se osvrnuli", piše u transkriptima.

Narednog dana Mrkić ponovo šalje poruku Veljoviću: "Nema od Bara ništa ako ti ne budeš tu, otpada to". A onda 14.10. 2020 piše: "Uhapsiše Veljića. Ljut sam, samo se hapse, a Veljo centa uzeo nije, nego smo radili da bi tad dobili izbore u MK. Pritiskaju ga da kaže nešto protiv mene, e upravo je to razlog zbog koga svi jednom moraju da padnu s vlasti". "Možeš li ti nešto tu da uradiš da ga puste" i "Da me ne prijavi". Dana 15.10.2020. godine Mrkić piše poruke: "Uhapsili su Željka, direktora fabrike i njegovu ženu, oni nikakve veze ni sa čim nemaju. To je znači organizovana priča da bi se uništila fabrika i ja personalno".