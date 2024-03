MANDIĆ SE OGLASIO O PROTESTU NA CETINJU: Dokaz da demokratija u Crnoj Gori živi

Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić izjavio je da na današnjem protestu na Cetinju nije bilo velikog nezadovoljstva, kao što se tvrdilo u medijima, što je, kako kaže, dokaz da demokratija u Crnoj Gori živi.

“Raduje me, kao predsednika Skupštine, da se nije radilo o velikom broju ljudi. Prema tome, nije bilo neko veliko nezadovoljstvo kao što se saopštavalo u medijima da Cetinje ima nešto protiv Andrije Mandića”, rekao je Mandić novinarima posle sednice Skupštine na Cetinju.

Ponovio je da izuzetno poštuje Cetinje, njegovu istoriju, te snagu predaka današnjih Cetinjana, koji su u teškom vremenu uspeli da formiraju državu Crnu Goru.

“Da svojom hrabrošću, odlučnošću, pameću okupe različita plemena – hercegovačka, brdska, crnogorska – i da od toga naprave državu”, naveo je Mandić.

Istakao je da učesnicima protesta ništa ne zamera, smatra da oni na to imaju prava, jer imaju svoja uverenje.

"Ali većinska Crna Gora je 30. avgusta 2020. odabrala da krene putem slobode, da raščisti sa jednim autokratskim režimom koji je trajao 30 godina. Verujte, pošto sam gotovo čitav svoj život proveo u opoziciji, znam kako je one stare autokrate nerviralo kad neko protestuje protiv njih...", rekao je Mandić.

Njega protesti ne nervviraju jer, kako kaže, misli da je dobro kad ljudi iskazuju svoja osećanja.

"Za ovo što radim sa kolegama iz parlamentarne većine, što radim na pomirenju Crne Gore, na tome da nađemo zajednički jezik i da se okupimo oko budućnosti, jer oko prošlosti očigledno da imamo različite poglede, dobar je put oko koga će biti mobilisana sva ona kreativna javnost u Crnoj Gori", rekao je Mandić i dodao:

"Svi oni koji žele da njihove porodice žive bolje, da nađu svoje mesto, među drugim državama evropskim, da budemo demokratski uređeno društvo, to je naš put, to je odabrala većinska Crna Gora i nemam nikakve dileme da će to u konačnom i da pobedi".

To je, ističe, Crna Gora sa svim svojim vrlinama i manama. Treba, dodao je, raditi na tome da se poprave vrline, a da se mana "polako oslobađamo".

Kurir.rs/Sputnjik/Preneo: P. P.