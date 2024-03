IZBODEN MUŠKARAC U TUČI U NIKŠIĆU: Policija uhapsila osumnjičenog za pokušaj ubistva

Nikšićka policija identifikovala je učesnike tuče koja se dogodila 10. marta, dva sata nakon ponoći prilikom koje je D.K. zadobio teške telesne povrede, zbog čega je uhapšen V.V. (18) koji se sumnjiči mu je nožem naneo povredu u predelu leđa.

Njemu se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju.

Iz Uprave policije saopšteno je da se tuča dogodila u ulici Gojka Garčevića, nedaleko od jednog noćnog kluba.

Policija je, kazali su, postupajući po prijavi, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, preduzela niz mera i radnji, prikupila obaveštenja od većeg broja građana i izuzela veći broj video nadzora sa lica mesta, a što je rezultiralo rasvetljavanjem činjeničnog stanja predmetnog krivičnog dela.

"Policija je došla do sumnje da je prvo došlo do verbalnog, a potom do fizičkog konflikta između L.K., M.M., B.B. i V.V. sa jedne strane i D.K., B.B., V.K., M.P., A.Š i A.K. sa druge strane. Sumnja se da je V.V. (18) iz Nikšića, upotrebom noža, oštećenom D.K. nanio povredu u predelu leđa, opasnu po život".

Po nalogu državnog tužioca Višeg državnog tužilaštva V.V. je uhapšen.

"Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom tužiocu, dok će se državni tužilac u odnosu na ostale učesnike ovog događaja naknadno izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji dela".

