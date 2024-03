UKRAJINKA IZMASAKRIRANA U CRNOJ GORI Arsenije je ubio sa 16 uboda nakon jedne rečenice:Sud tvrdi da nije u pitanju SVIREPO UBISTVO

Obrazlažući prvostepenu presudu, sudija Katarina Padalica rekla je da sud nije prihvatio pravnu kvalifikaciju optužnice da je Stanović izvršio krivično delo teško ubistvo na svirep način iz člana 144. Krivičnog zakonika Crne Gore, već da se radi o ubistvu iz člana 143, odnosno o "običnom" ubistvu.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Stanović 11. maja 2018. godine, u jutarnjim časovima, u Kotoru, naselje Dobrota, u iznajmljenom stanu oštećene Lašmanove, koji se nalazi u suterenu zgrade, na svirep način, sa umišljajem ubio, pri čemu je bio svestan svog dela, čije izvršenje je hteo.

On je u pomenutom stanu napao oštećenu, zadajući joj 16 udaraca oštricom i šiljkom jako zamahnutog mehaničkog oruđa u predelu tela i najmanje deset udaraca tupinom jako zamahnutog mehaničkog oruđa u predelu glave i tela, usled kojih udaraca je oštećena trpela fizičke bolove i strah jakog intenziteta.

U optužnici se dodaje da je okrivljeni bio svestan da oštećenoj nanosi teške telesne povrede koje su praćene teškim bolovima i patnjama, da bi potom nastavio da muči oštećenu, svestan da nastavljanjem mučenja može prouzrokovati smrt oštećene, pa je to i hteo", piše u optužnici.

Sutkinja Katarina Padalica kratko je obrazložila presudu krivičnog veća kojim je predsedavala.

"Sud je nesumnjivo utvrdio da je Stanović kriv. Sud nije prihvatio pravnu kvalifikaciju, da je izvršio ubistvo Lašmanove na svirep način, kako je to navedeno u optužnici", kazala je sutkinja u obrazloenju presude.

Dodala je da bi postojalo svirepo ubistvo potrebno je da budu ispunjeni kako objektivni tako i subjektivni elementi.

Kako je navela, subjektivni elementi su da je okrivljeni svestan da žrtvi nanosi bolove, te da uživa u tome i da to hoće.

"Takođe za postojanje svirepog ubistva neophodno je da želi da muči žrtvu. Sud je našao da nema subjektivnog elementa svireposti. Iz nalaza komisije lekara veštaka, decidno je navedeno da se Arsenije Stanović nalazio u afektu razdražljivosti jakog inteziteta, nakon što mu je Lašmanova rekla da 'on i njegova devojka imaju teško oboljenje'. Tada dolazi do suženja svesti okrivljenog Stanovića, koji nije bio svestan patnji i bola koji je Anastasija Lašmanova trpela. Nije dokazan element svireposti, jer okrivljeni nije bio svestan da je 16 puta zadao ubodno rezne rane oštećenoj. Sud je cenio olakšavajuće okolnosti prilikom odmeravanja visine kazne, a to je mladost Stanovića i da ranije nije osuđivan. Od otežavajućih okolosti sud je imao u vidu iskazanu upornost koja se ogleda u tome da je sa 16 uboda usmrtio Lašmanovu", rekla je Padalica u obrazloženju presude.

Više državno tužilaštvo u Podgorici uložiće žalbu Apelacionom sudu Crne Gore na presudu Višeg suda.

Ranijom prvostepenom presudom optuženi Stanović oglašen je krivim zbog krivičnog dela ubistvo iz člana 143 KZ CG i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Optužnicom Višeg državnog tužilaštva u Podgorici optuženom Stanoviću je stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela teško ubistvo na svirep način iz člana 144 stav 1 tačka1 KZ CG.

Veće Apelacionog suda ukinulo je raniju osuđujuću presudu kojom je Stanović osuđen na 15 godina zatvora i ocenilo da su razlozi prvostepene presude nejasni i protivrječni u odnosu na sadržinu nalaza i mišljenja veštaka sudske medicine i Komisije veštaka koja je obavila sudsko-psihijatrijsko veštačenje optuženog, što predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, zbog čega je bilo nužno ukinuti prvostepenu odluku, navedeno je tada u saopštenju Apelacionog suda.

Advokat Zoran Piperović, branilac okrivljenog Stanovića, u izjavi novinarima je najavio žalbu, jer smatra da sud treba da donese oslobađajuću presudu.

"Okrivljeni Stanović se nalazio u stanju privremene duševne poremećenosti koje isključuje krivičnu odgovornost", kazao je Piperović i dodao da žali zbog smrti Anastasije Lašmanove.

