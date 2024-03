"OVDE TI JE HAOS, A TI PREKO BARE": Isplivala telefonska komunikacija Vesne Medenice i Borisa Savića

Predsednik Višeg suda Boris Savić raportirao je nekadašnjoj predsednici Vrhovnog suda Vesni Medenici o stanju u više značajnih slučajeva, pišu „Vijesti“.

U telefonskoj komunikaciji Medenica i Savića bilo je reči o aferi „državni udar“, o Suzani Mugoši, o Dušku Kneževiću, puču u Budvi…

O Suzani Mugoši i „državnom udaru“: Protumačiće kao akt nepovjerenja od onih koji nisu naši

Medenica je, tako, početkom 2019. godine tražila od Savića da „ispoštuje“ zahtev Suzane Mugoše da ne bude njegov zamenik za tu godinu.

„Borise poz iz Beča. Sa Suzanom sam bila u komunikaciji u tvom odsustvu. Podržala sam njeno obrazloženje da ti za ovu godinu ne bude zamenik. Ispoštuj joj zahtjev“, napisala mu je ona 23. januara.

Savić je odgovorio da prihvata.

„Prihvatam, ali sam joj rekao da će se to protumačiti kao akt nepoverenja od strane onih koji nisu naši. Planirao sam Dragicu ako budem morao?“.

Mugoša je bila sudija u aferi „državni udar“, a o tom slučaju Savić i Medenica komunicirali su krajem 2019. godine.

Tada je slučaj “otišao” na drugostepeni sud.

“Pošao ‘terorizam u pokušaju’ po žalbama u Apelacioni!”, poslao je Savić Medenici 6. decembra 2019. godine.

Ona je prvo odgovorila OK, pa dodala: “Trebo si mi javiti kada nameravaš da pošalješ, sada si me doveo u nezgodnu situaciju”.

O odbrani izborne volje u Budvi: Jesu li ih zbog blokade puta mogli poslati u Spuž u roku od nekoliko sati?

foto: Printscreen/Youtube

Savić i Medenica komunicirali su i tokom puča koji je 2020. godine izvela Demokratska partija socijalista (DPS) sa svojim satelitima u Budvi.

Tada su se u zgradi Opštine Budva, 23. juna 2020. godine, „zabarikadirali“ gradonačelnik iz redova Demokratskog fronta (DF) Marko Bato Carević i njegovi saradnici, koje je policija opkolila, piše Borba.

Oni su, naime, branili izbornu volju građana, nakon što je nezavisni odbornik Stevan Džaković „preletio“ u tadašnju opoziciju na lokalnom nivou.

“Bože, biće zveka, jer ovi su se zabarikadirali”, poslala je Medenica poruku Saviću tog dana.

On je odgovorio da se plaši da će biti još sličnih situacija:

“Pa ćemo imat čvršći osnov”.

Medenica je uzvratila:

“Sve mi problem na problem. Kako sada da ih izvučeš, a uz rešenje za pritvor opravdanje za sve”, napisala je Medenica.

Savić je potom konstatovao:

“Sve treba da im završi pravosuđe, a kad nama treba podrška, videli smo što smo dobili”.

Ona mu, međutim, odgovara da su “ovde u pravu”.

“Jesu li ih mogli po prekršaju JRM (javni red i mir) zbog blokade puta poslati u Spuž u roku od nekoliko sati?”, pitao je Savić.

Medenica mu kratko odgovara:

“Jesu, ali nisu”…

O optužbama Duška Kneževića: Mislim da bi trebao odmah pres konferenciju i jasno reć da je to laž, ponudit poligraf

Medenica i Savić su, takođe, pravili strategiju nakon što je Duško Knežević optužio Predsedniak Višeg suda i bivšeg Vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankoviću da im je sekretar u VDT Nenad Vujošević nosio pare za korupciju.

“Evo ti druženje sa Nenom!!!!!”, poslala je Medenica Saviću.

“Nije ništa netačno rekao. Procedura za jemstvo hipotekom je takva i ja to kažem svakom ko se interesuje”, objasnio je Savić.

Kako prenosi Borba, on joj piše i 7. oktobra 2019. godine i pita je kada se mogu čuti: “Oko ovog na Instagramu”.

“Ma evo na kraju kaže da je osveta što sam izdao naredbu za pretres objavljivanje da je Neno nosio pare meni i Ivici. Prihvatiću što kažete, ali zaista mislim da bi trebao odmah pres konferenciju i jasno reći da je to laž, ponudit poligraf i da pitaju šta hoće”, poslao je Savić Medenici.

O pozivu Milutina Đukanovića na sednicu Skupštine: Prećuti, ja ću zvati Ivana Brajovića

Sredinom 2019. godine Medenica i Savić razgovarali su i o pozivu koji su dobili od tadašnjeg predsednika parlamenta Ivana Brajovića, pa mu ona govori da ni slučajno ne ide u Skupštinu.

“Dobro jutro. Došao mi je poziv Ivana Brajovića da po zahtevu Milutina Đukanovića dođem sutra na sednicu Skupštine povodom razmatranja izvještaja SS o stanju u sudstvu? Nisam shvatio je li to danas ili sutra, ali ja sam još danas u Skoplju, mada i da sam tu nemam što da radim tamo. Rekao sam telefonom da danas nisam tu i da nisam nadležan, ali imam dilemu da li što pismeno odgovarat?”, pitao je Savić.

Medenica je odgovorila:

“Ni pod razno. Zna se ko brani Izvještaj. I mene su zvali. Nećemo sudnicu izmeštati u Skupštinu”, napisala je Medenica.

Savića je pitali i da li da prećuti, ili Brajovića pismeno obavesti da neće doći, pa je dobio isntrukciju:

“Prećuti, ja ću ga danas zvati”, poslalu mu je Medenica 13. juna 2019. godine.

Dodala je i da će ga zvati kada bude u zgradi suda.

“Ok, ako prihvatite, voleo bih što pre pres”, piše Savić, pa malo kasnije izvještava šeficu kako je prošao.

“Rekao sam što sam mislio, nisam se znojio, mislim da je OK”, poslao joj Savić.

“Videću, pa ću dati komentar”, odgovorila mu Medenica.

Ovamo ti je haos, a ti preko bare

Sredinom januara 2019. godine, Medenica porukom kritikuje Savića zbog “haosa” u sudu dok je on na putu.

“Ovamo ti je haos. Morao si organizovati da sudije rade svoj posao. Sramota”, piše mu ona 15. januara.

“Svako je dobio zaduženja. Ispostavilo se da je Piper angažovan i da ne može Raco. A Lidija može da sačeka, jer ta poternica nije hitna. Malo i Suzana paniči bez potrebe”, odgovara joj Savić.

“Nema potrebe, a najmanje uslova za čekanje. Suzanu nisam ni gledala. Lako je preko bare vršiti procene!!!!!”, poručuje mu predsjednica Vrhovnog suda.

Savić se pravda da će “preuzeti stvari u svoje ruke”.

“Sad ću je zvati i preuzeti stvari u svoje ruke”, šalje on, pa nešto kasnije i: “Shvatio sam da je imala zakazani u 13:00. I da je jedini problem ta potjernica”.

Medenica, međutim, objašnjava da to nije tačno: “Nije imala zakazano nego ću da je sada zovem jer mi je bio Specijalni”.

Predsjednik Višeg suda piše da se sa kolegom sve dogovorio prije puta: “Sve smo se dogovorili oko predloga, ja i on prije puta, i sa Racom, ali mi je Piperovo angažovanje to poremetilo”, pravda se on.

(Kurir.rs/ Borba/Vijesti.me/ Preneo: T.A.)