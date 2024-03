"OVDE IMAM SVE": Mladić iz Rusije prvi put u Crnu Goru došao kad je imao godinu dana, a sudbina je htela da se u nju PONOVO VRATI

Nikolas Levi u Crnu Goru je prvi put došao kad je imao samo jednu godinu. U Baru je završio prva četiri razreda osnovne škole, da bi se nakon toga ponovo vratio u rodnu Moskvu, gde i završava svoje školovanje.

Sudbina ga ponovo vraća u grad pod Rumijom, gde i danas živi, a školuje se na Mašinskom fakultetu u Podgorici na smeru Mehatronika. O životu u Crnoj Gori govorio je u emisiji Mladistan na Televiziji Crne Gore (TVCG).

Kao student Mehatronike Nikolas je tokom radne nedelje dok su predavanja u Podgorici, dok vikende provodi sa porodicom u Baru.

Za Mehatroniku se odlučio jer se i u Moskvi interesovao za tu oblast, i uveren je, kaže, da je to najbolji izbor za njega.

Na pitanje kako mu izgleda život u Crnoj Gori i koliko se on razlikuje od života u Moskvi, odgovara: "Tiše. Komfornije je da putujem biciklom. I klima. Ovde ima sunca, perioda sa kišom, puno kiše, pa je to problem. Adaptiram se".

"Tamo ima metro, ali meni to ne treba, ja imam distancu od jednog kilometra i zato razlika nije velika", kaže Nikolas.

Prijatelji znaju za Crnu Goru

U Podgorici, kako je rekao, ima sve što je imao u Moskvi. Sa prijateljima često priča o Crnoj Gori, koji dosta znaju o našoj zemlji: "Znaju za Crnu Goru kad pričam s prijateljima, razumeju. Asocijaciju nemaju, možda znaju da je to mesto za odmor, pa to je sve. Neke druge elemente ne znaju. Znaju da Crna Gora ima more, zato što je to Montenegro".

Zadovoljan je, kaže, uslovima studiranja u Crnoj Gori, i misli da ne postoji neka prevelika razlika u odnosu na Rusiju.

Nije mu problem da pešači dok je u Podgorici i najveći deo vremena provodi na biciklu. Kaže kako do svake destinacije dođe na dva točka, jer grad ima dobre uslove za bicikliste.

Vikendom kada je sa porodicom, kaže Nikolas, pronalaze nova mesta za obilazak: "Prvi put sam ove godine bio na Cetinju na novogodišnji vikend. To mi je bio prvi put."

Na Cetinju mu se najviše svidela arhitektura grada: "Grad je mali, možeš da obiđeš sve za jedan sat na bicikilu..."

Za sada ostaje u Crnoj Gori

Kada je u Podgorici, vreme voli da provodi na Nijagarinim vodopadima: "Novi je put, ima staza za biciklo i biće super kad se završi da se ode svaki dan".

Kaže i da ne postoji nešto posebno što mu nedostaje kad je Moskva u pitanju, a za Crnogorce kaže da su gostoljubivi i da se interesuju kad čuju da je iz Rusije: "Žele da kažem nešto na ruskom. To je njima unikatna situacija da čuju original na ruskom".

Crnogorcima je na Rusiju prva asocijacija Moskva: "Ljudi mi kažu ti si iz Moskve, jer ne znaju za neke druge drugove...a kada kažem iz Moskve, asocijacija im je na zimu, oni kažu da li je to normalna klima za tebe. Znaju za predsednika Rusije, znaju za neke kulturne elemente, za votku..."

Kako sada stvari stoje, Mehatroniku će završiti u Crnoj Gori: "Možda ovde bude i magistratura, a dalje možda odem na drugu stranu. Možda opet Rusija ili neka druga strana. U ove dve godine biću u Podgorici".

Kaže kako je skroman, i da su mu potrebni samo "bicikl, kompjuter, porodica da je blizu".

(Kurir.rs/ RTCG/ Preneo: T.A.)