PRIMORJE CRNE GORE KAKVOG VIŠE NEMA: Ovaj snimak iz 1973. godine će oduševiti sve jugonostalgičare

Decenijama nakon raspada one velike Jugoslavije i kraha socijalizma i dalje je mnogo onih koji to Titovo vreme hvale i kad im se god ulaže prilika izvuku neki detalj kojim će protivnicima "zapušti usta". Bilo da su to čuveni crveni pasoši, bilo da si mogao gde god poželiš da zakonačiš, te da roditelji finansijski nisu osestili školovanje dece, svake godine porodično na more, stanovi od firmi...

Crna Gora 1973. godine foto: Printscreen

Takvima će prijati da kroz ovaj video još jednom udahnu duboko nostalgiju u svoje misli.

Ovi drugi će se pak sve što oni kažu truditi da pobiju vadeći neke svoje argumente. A ima ih od toga da je Tito zavio Srbe u crno, da se zadužio u svetu toliko za taj "lepi narodni život" da i dan danas vraćamo njegove dugove, da je oteo Kosovo od Srbije...

Kako god. Svako neka sudi po svome. A ovako je neko 1973. godine nadaleko popularnom u to doba "super 8" kamerom zabeležio kadrove tokom vožnje uz obale Kotora, Budve, Ulcinja, Starog Bara i Petrovca. Mnogo toga više nije isto...