ODALA IH SKAJ PREPISKA: Vođe Kavčana planirali da tela žrtava ugrade u TEMELJE ZGRADE?

Damir Hodžić i Adis Spahić su žrtve monstruoznog zločina “kavačkog klana” koji je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva, po nalogu Radoja Zvicera izvršen sredinom oktobra 2020. godine u mestu Stanjevića Rupa u Spužu.

U optužnivci se navode i detalji Zvicerovog dogovora sa najbližim saradnikom Slobodanom Kašćelanom kako da se oslobode tela i potru tragove zločina.

U optužnici SDT-a, osim što su detaljno navedeni svi zadaci i uloge Radoja Zvicera, koji je navodno bio ključni igrač i “mozak” operacije, piše i da je on pažljivo delio zadatke i uloge i određivao na koji način i na kojim lokacijama žrtve zločina mogu biti otete, a potom je do detalja planirao i na koji način ukloniti tragove i dokaze svojih nepočinstava, pri čemu nije sumnjao da će ih nakon počinjenih zločina odati telefonski kontakti koje je prikupio Europol i dostavio ih SDT-u.

U više telefonskih kontakata koje su međusobno ostvarili pripadnici pomenute kriminalne organizacije našli se i oni koje su ostvarivali organizatori grupe Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan, koji su navodno kovali planove kako i na koji način da se oslobode tela Hodžića i Spahića, koja do danas nisu pronađena.

Detalji optužnice: Kavčani za posmrtne delove svojih žrtava koristili i rupu za septičku jamu

Prema optužnici, Kašćelan je bio korisnik SKY ECC pina PCZIYl,a Zvicer SKY ECG pina 8MA869 (chat broj 149 iz foldera okrivljenog Zvicer Radoje 8MA869) i taj materijal je, u formi koja se može koristiti pred krivičnim sudom, dostavljen tužilaštvu od strane pravosudnih organa Republike Francuske, po zamolnici Kmp-S.br.56/22 od 19.05.2022.godine.

Iz ovog materijala je utvrđeno da su neposredno nakon izvršenja ubistva u mestu Stanjevića Rupa komunicirali o tome koji je najbolji način da se sakriju posmrtni ostaci ubijenih.

Oni su, prema navodima tužilaštva, razmatrali opcije da se tela kamionima natovarenim zemljom prebace iz Danilovgrada u Kotor i bace u temelje zgrade koja se u to vreme, prema porukama okrivljenog Kašćelana, gradila u Kotoru i da tako nikad ne mogu biti pronađena. Takođe, iz ovih komunikacija se može utvrditi da je okrivljeni Kašćelan tom prilikom bio protiv da se tela iz Danilovgrada u Kotor donose na kamionima sa zemljom, jer bi to, po njegovom mišljenju, pobudilo sumnje policije, iz razloga što nije uobičajeno da se zemlja prevozi iz Danilovgrada u pravcu Primorja.

“Morao sam sveću da im zapalim”

Neposredno nakon ubistva, a pre dislokacije tela dvojice Barana, kako piše u optužnici SDT-a, pripadnici ove kriminalne organizacije Marko Kilibarda, Stevan Kraljević, Aleksandar Paunović i Darko Prelević prvo su zakopali njihove posmrtne ostatke na dvema lokacijama u selu Zagreda kod Danilovgrada.

Nakon obavljenog posla, do detalja opisuju način na koji su to obavili, a jedan od njih govori da žrtve ovog zločina nikada neće biti pronađene.

“Morao sam sveću da im zapalim. Kako si mi govorio nervozan, ajde stiv kopaj, inače za bruku ostasmo. Na sigurno su… Samo dva meseca da se izdrži i počeće trava da niče”, glasi jedan od razgovora dvojice okrivljenih.

Iz dokaza dostavljenih po zamolnici takođe je utvrđeno da je na dan ubistva dvojice Barana, 14.10.2020. godine, okrivljeni Nenad Kaluđerović, nakon što ga je Slobodan Kašćelan obavestio o uspešno obavljenoj akciji, odnosno da su ubijena dvojica i otet Mile Radulović Kapetan, savetovao Zviceru i Kašćelanu da je najbolji način da se tela unište njihovo paljenje automobilskim gumama i benzinom i koje količine guma i benzina su za to potrebne. Osim toga im je predlagao,navodi se u tužilačkim spisima da, ako ima vozila za uništavanje, on to može obaviti kod limara u Cetinju, te da iz razloga predostrožnosti u vozilo “audi A4” ubijenih Hodžića i Spahića sipaju hemijsko sredstvo dimer radi uklanjanja tragova krvi oštećenih, a nakon što mu je Kašćelan rekao da ih ima dosta.

Kriminalna organizacija, prema stavu SDT-a, brojala je 31 člana, koji su imali jasno navedene uloge i zadatke u tom zločinu. U kuću Ratka Živkovića u Spužu navodno su na prevaru doveli Barane Hodžića, Spahića i Mila Radulovića, zvanog Kapetan. Kako tvrde iz SDT-a, Hodžića i Spahića su odmah likvidirali, a onda gotovo u potpunosti demolirali kuću, a potom zidove iznova gletovali i krečili, ali i menjali pločice, parket, vrata, nameštaj… kako bi prikrili tragove likvidacija.

Prema dokumentima tužilaštva, pripadnici kavačkog klana, nakon dvomesečnog mučenja, 21. decembra 2020. godine Radulovića su ugušili električnim produžnim kablom, a potom telo odneli na Lovćen i spalili na lomači.

(Kurir.rs/ Adria.tv/ Preneo: T.A.)