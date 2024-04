ANDRIJA MANDIĆ: Glasanjem za rezoluciju o Srebrenici Crna Gora bi okrivila ceo srpski narod

Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić izjavio je da bi glasanjem za rezoluciju Ujedinjenih nacija o Srebrenici Crna Gora okrivila celi srpski narod, ali i da ga interesuje šta o tome misli premijer te zemlje Milojko Spajić.

On je na društvenoj mreži Iks, a povodom velikog interesovanja koje su izazvali pojedini naslovi i izjave na društvenim mrežama, rekao da nije čuo da je premijer Milojko Spajić saopštio da će Crna Gora podržati Rezoluciju UN o Srebrenici.

Kako je rekao istina je da je to saopštio njegov sagovornik iz Berlina, ali da njega i celu javnost Crne Gore interesuje šta o tome misli premijer Spajić.

Mandić je kazao da Spajiću nije lako jer, kako je naveo, velike sile pritiskaju male zemlje, a one po nepisanim pravilima geopolitike moraju da "slušaju".

"Znam da mu nije lako. Velike sile pritiskaju male zemlje, a one po nepisanim pravilima geopolitike moraju da 'slušaju'. Nažalost, to je današnji 'pravedni' međunarodni poredak. Da stvar bude teža, on se ne suočava samo sa pritiskom spolja, već i iznutra.

Поводом великог интересовања које су изазвали поједини наслови и изјаве на друштвеним мрежама, морам рећи да нисам чуо да је премијер Милојко Спајић саопштио да ће Црна Гора подржати Резолуцију УН о Сребреници. Истина је да је то саопштио његов саговорник из Берлина, али оно што… pic.twitter.com/Be9z2Nv6cT — Андрија Мандић (@AndrijaMandicDF) April 30, 2024

Čak smo imali i reakciju predsednika Crne Gore Jakova Milatovića koji konstatuje da Crna Gora 'ima svoje stavove' o ovom pitanju, pretpostavljam, da želi da podseti na ranije usvojenu Deklaraciju u Skupštini Crne Gore. Od tada pa do izbora Predsednika Crne Gore mnogo toga se desilo, a ne sme da zaboravi da je srpski narod odlučio upravo te izbore", naveo je Mandić.

Kako je rekao očekuje da Spajić pažljivo proceni situaciju i da vodi računa o vitalnim interesima Crne Gore i naroda koji žive u njoj.

"Crna Gora da nije imala poštovanje, tradiciju, svoj ponos i dostojanstvo, danas ne bi ni postojala. Glasanjem za rezoluciju, Crna Gora bi okrivila celi srpski narod", napisao je Mandić.

Ohrabruje ga, kako je kazao, to da je poslanički klub PES-a već saopštio da ne prihvataju da čitav jedan narod bude okrivljen za genocid, kao i da su najveći svetski i jevrejski autoriteti po pitanju genocida utvrdili da se zločin u Srebrenici ne može tretirati na taj način."Ne verujem da premijer Spajić može da prihvati da je sav srpski narod genocidan jer bi to značilo presudu i svim Srbima u Crnoj Gori. Presuditi velikom delu svog naroda bilo bi ne samo neprihvatljivo, već i moralno neodrživo. Istinski smatram da Spajić ne misli da su Srbi genocidan narod, jer ne vidim zašto bi potpisivao koalicioni sporazum o saradnji sa predstavnicima navodno 'genocidnog naroda' ", naveo je Mandić.

Najavio je da će po Spajićevom povratku iz Berlina hitno inicirati razgovore sa njim, ali i sa celom parlamentarnom većinom kako bi postigli dogovor koji će biti prihvatljiv za sve.

"Moramo da gledamo u budućnost, a ne konstantno otvaramo rane iz prošlosti", kazao je Mandić.

