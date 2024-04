"DA SE JEDNOG DANA REŠIMO GENOCIDNE REPUBLIKE SRPSKE"! Sramna izjava Alijinog profesora sa Harvarda: Otkrio nameru da se ukine RS!

Američki pravnik i ratni savetnik Alije Izetbegovića Frensis Bojl priznao je da iza rezolucije o Srebrenici stoji namera ukidanja Republike Srpske, kao i da je dolaskom na obeležavanje 10. godišnjice stradanja u Srebrenici on lično započeo kampanju ukidanja Srpske.

Bojl je Republiku Srpsku nazvao "genocidnom tvorevinom".

"Rezolucija će biti obavezujuća u cijeloj organizaciji UN. Onda će biti na nama da osmislimo kako ćemo tu rezoluciju koristiti da promovišemo interese BiH, i da se jednog dana rešimo Republike Srpske, koja je genocidna tvorevina", rekao je Bojl za televizuju Fejs.

Prema njegovim rečima, rezolucija će "dati snažno oružje u setu alata da se to postigne".

"Ako se rezolucija usvoji glasovima većine država, to postaje međunarodno pravo i od tog trenutka je možemo koristiti. Na desetu godišnjicu obeležavanja dešavanja u Srebrenici započeo sam kampanju ukidanja Republike Srpske i dao sam sve od sebe da ta kampanja teče. Mogla bi se rezolucija koristiti za to", rekao je on.

Ovaj profesor međunarodnog prava sa Harvarda pretpostavlja da je glasanje o rezoluciji o Srebrenici, u Generalnoj skupštini UN odloženo pod pritiskom i lobiranjem Srbije, koja je, kako je rekao, "jedna velika i moćna zemlja na Balkanu".

foto: Privatna Arhiva

Direktor Instituta istorijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dragan Mastilović je ocenio da izjava Frensisa Bojla otkriva namere predlagača i sponzora spornog dokumenta, ali i ukazao da se Republika Srpska ne može ukinuti bez novog pogroma ili genocida nad srpskim narodom u BiH.

"U Bojlovoj izjavi za nas nema ništa novo, jer su svi zdravomisleći ljudi znali i kada je donesena presuda o navodnom 'genocidu u Srebrenici' da to nije pravna već politička presuda koja će u budućnosti imati svoju upotrebnu vrednost protiv Republike Srpske i srpskog naroda", rekao je Mastilović za Srnu, prenosi RTRS.

Podsetimo, Generalna skupština UN je 2. maja trebalo da se izjasni o rezoluciji o Srebrenici, ali je glasanje odloženo, a novi termin nije još potvrđen.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će raspravljati o situaciji u Bosni i Hercegovini, a putem video linka obratiće se srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, koja će u Savetu bezbednosti braniti Ustav Srpske, Ustav BiH i Dejtonski sporazum.

Kurir.rs/RTRS/RT/Preneo: P. P.,

Bonus video:

11:21 AMERIČKA AMBASADA KAO DA ŽELI DA PROLONGIRA KRIZU U BiH! Analitičari o rođendanu Republike Srpske: MORAMO RAZMIŠLJATI O OVOME