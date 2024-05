ŠOK! SPREMA SE HAPŠENJE MILA ĐUKANOVIĆA? Bivši predsednik na meti tužilaštva, moćni biznismen odlučio da "propeva"!

Zagrebački "Jutarnji list" prenosi kako bi narednih dana mogao biti uhapšen bivši predsednik Crne Gore Milo Đukanović.

List se poziva se na navodne izvore iz Crne Gore da "kako se priča po Podgorici, državno tužilaštvo, koje je sada pod kapom vladajuće prosrpske koalicije, to bombastično hapšenje priprema nakon što se navodno dogovorilo sa nedavno iz Velike Britanije izručenim “biznismenom” Duškom Kneževićem koji je navodno pristao da sarađuje i da bude “zaštićeni svedok pokajnik".

Zvaničnih izvora na koje se list poziva nema, ali autor teksta ističe kako bi hapšenje Mila Đukanovića "bilo prvorazredni događaj s mogućim dalekosežnim posledicama".

- Očigledno je da to hapšenje i eventualni proces ne bi imali samo “kriminalni beleg” nego bi nosili i veliki politički teret obračuna sadašnjih prosrpskih vlasti da razbiju svoje procrnogorske suparnike. I moglo bi dodatno izazvati sukobe u ionako rastrojenom i raskoljenom crnogorskom društvu - navodi se.

O hapšenju Đukanovića govorilo se i na sednici skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. Poslanik DPS-a Andrija Nikolić kazao je Milunu Zogoviću (DNP) da on i njegove kolege odavno najavljuju hapšenje Mila Đukanovića.

foto: Beta/Skupština Crne Gore

- Tu se radi isključivo o pokušaju da se politički osvetite Milu Đukanoviću zbog onoga za šta ga politički teretite, a to je nezavisnost i članstvo u NATO. To je ključni greh Mila Đukanovića. I vi sada pokušavate da nametnete tužilaštvu obavezu da ćete biti zadovoljni onog trenutka kada tužilaštvo uhapsi Mila Đukanovića. Jer do tada nema pravde u Crnoj Gori, ali će je biti kada uhapse Đukanovića. To govori da vaša podrška ovim ljudima nije bezuslovna, nego da koincidira sa onim što su vaša politička očekivanja - kazao je Nikolić.

- Onda treba sad u ovim uslovima, ovakve političke hajke da pretpostavimo da bi Milo Đukanović ili bilo ko sutra od nas imao tretman kao bilo koji građanin. Jasno je kakave obaveze vi namećete tužilaštvu. Prvi komentar koji ste dali u odnosu na novu tužilačku organizaciju je da od njih očekujete da saopšte odnos prema državnom udaru, i da će to biti uslov da ih podržite. I vi ste ih podržali. Poznavajući Markovića (VDT), kolo sreće se okreće gospodine Zogoviću, videćemo gde će nas odvesti ove političke akcije revanšizma od 2020. - dodao je Nikolić.

Zogović je naveo da se ne radi o Đukanoviću lično.

- Ko je god kršio zakon treba da bude dostupan pravdi. Ja nisam rekao da bude zatvoren Đukanović, iako smatram da treba da bude u stotine sudskih procesa, već sam pitao da li je bio pozvan na razgovor. Što se tiče državnog udara nemamo mi problema sa dokazima već imamo problema sa montažom - odgovorio je Zogović.

