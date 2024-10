- Stalno se javljaju i uglavnom su to neke teške porodične i životne priče. Veliki broj muškaraca takođe trpi nasilje od svojih partnerki, neretko ne želeći o tome da pričaju jer to je još uvek tabu tema naročito u patrijahalnoj Crnoj Gori. Oni su podložni depresiji, a potom i samoubistvima. Od ukupnog broja samoubistava 80 odsto to počine muškarci i o tome niko ne priča. Crna Gora je pri vrhu te negativne statistke, kaže za RINU advokat Vujović