Beranac Željko Boričić kazao je da u specijalizovanoj laboratoriji u podrumu porodične kuće u blizini Berana nije proizvodio konoplju i da ne zna ko je to radio.

On je to rekao juče u Višem sudu u Bijelom Polju, pred kojim odgovara zbog krivičnog dela - neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, istakavši da ne priznaje da je počinio to delo.