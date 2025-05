Na hiljade vernika iz svih delova Crne Gore, Srbije i Republike Srpske tokom jučerašnjeg dana i tokom noći stiglo je do manastira Ostrog kod Nikšića kako bi se poklonili moštima Svetog Vasilija Ostroškog koji se proslavlja danas 12. maja.

Mnogi od njih odlučili su se da put do svetinje u steni pređu peške i noćas prespavaju upravo ispred manastira.

- Svake godine pešačimo nekih 30 kilometara do manastira i prespavamo u porti svetinje, pod otvorenim nebom. To je osećaj koji ne može rečima da se opiše, mora samo da se doživi. Ima ljudi koji su prepešačili i preko stotinu kilometara kako bi stigli do Ostroga, kaže za RINU Marija Ilić.