"Sveti Vasilije Ostroški celim svojim bićem i životom, verom u Hrista i celim svojim delovanjem je svedočio pobedu Hristovu. A šta je to pobeda Hristova? Kada su Hrista želeli da uhapse da bi ga razapeli, rekao je ’Carstvo nije od ovoga sveta, jer kad bi bilo, sluge moje borile bi se da ne budem pred vama, ali carstvo moje nije od ovoga sveta. Carstvo i bog kome je svedočio Vasilije, nije od ovoga sveta, ali ipak, pobeda je njegova, pobeda nad smrću, ona koja nas izbavlja od besmisla, guranja sizifovskog kamena u ovom životu. Taman mislimo da smo uspeli, a kamen se skotrlja dole. Hristos je smisao, on je logos, i onaj koji nam daruje život, i to večni", kazao je on.