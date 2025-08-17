Zapalila se jahta u Budvi. Do požara je došlo u budvanskoj marini i ekipe su na terenu.
Crna Gora
DRAMA U BUDVI! ZAPALILA SE JAHTA POZNATOG BIZNISMENA: Vatra preti da se proširi na druge brodove, turisti u neverici posmatraju JEZIVU BUKTINJU (VIDEO, FOTO)
Vatra preti da se proširi i na druge brodove u neposrednoj blizini.
Gori jahta u Budvi Foto: Printskrin Rtcg
Jahta je vlasništvo biznismena A.B.M. iz Podgorice.
Više detalja zasad nije poznato.
Ispod videa koji je objavio Podgorički vremeplov, ubrzo su počeli da se nižu komentari.
- Ima li ko sklonit' ove silne snimatelje, može jahta eksplodirat' ako je krcata goriva. Ludilo od naroda.
- Mora da su opet palili roštilj...
- Koliko muškaraca drži telefone, gde smo mi pogrešili?
Kurir.rs/RTCG/Primorske novine
