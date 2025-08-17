Slušaj vest

Vatra preti da se proširi i na druge brodove u neposrednoj blizini.

Gori jahta u Budvi Foto: Printskrin Rtcg

Jahta je vlasništvo biznismena A.B.M. iz Podgorice.

Više detalja zasad nije poznato.

Ispod videa koji je objavio Podgorički vremeplov, ubrzo su počeli da se nižu komentari.

- Ima li ko sklonit' ove silne snimatelje, može jahta eksplodirat' ako je krcata goriva. Ludilo od naroda.

- Mora da su opet palili roštilj...

- Koliko muškaraca drži telefone, gde smo mi pogrešili?

Kurir.rs/RTCG/Primorske novine

