Slušaj vest

Jahta pripada kontroverznom biznismenu Bracu Miranoviću

Prema saznanjima Kurira, jahta je u vlasništvu Aleksandra "Braca" Miranovića, biznismena iz Podgorice.

Miranović je, kako su ranije pisali podgorički listovi, bio privođen zbog otmice.

I Bracov sin, Petar Miranović, prethodno je osuđen na dve godine zatvora, za pokušaj ubistva sugrađanina Predraga Lazarevića.

Miranović mlađi je 19. septembra 2013. godine, oko 3 sata i 40 minuta, na Bulevaru Ivana Crnojevića u Podgorici, na trotoaru ispred svoje kuće, nakon kraće prepirke, nožem ubo Lazarevića u predelu grudnog koša, nanoseći mu teške povrede.

- Nakon što je objavio odluku da Miranovića osudi na istu kaznu kao u prvostepenom postupku, Tabaš je naredio da se iz sudnice udalji otac okrivljenog Aleksandar Braco Miranović, koji je aplaudirao - pisale su podgoričke Vijesti 2018. godine.

1/13 Vidi galeriju Gori jahta u Budvi Foto: Printskrin Rtcg

Braco od ranije poznat policiji

O Miranoviću je 2018. godine pisao i ugledni crnogorski list "Dan".

"Direk­tor kom­pa­ni­je Ru­do Mon­te­ne­gro Alek­san­dar Bra­co Mi­ra­no­vić (55) uhap­šen je zbog sum­nje da je sa si­nom Pe­trom (29) i Vje­ko­sla­vom (41) i Ju­go­sla­vom La­bu­li­ćem (43) uče­stvo­vao u ot­mi­ci i pre­bi­ja­nju dr­ža­vlja­ni­na Al­ba­ni­je An­to­na Ka­jo­ša­ja iz Tu­zi".

Sta­ri­ji Mi­ra­no­vić sum­nji­čio se da je tada vo­zio auto­mo­bil u ko­jem je nje­gov sin pi­što­ljem uda­rao Ka­jo­ša­ja ko­jeg su tu­kla i bra­ća Lam­bu­lić.

Kako je pisao „Da­n”, osum­nji­če­ni su tada ne­gi­ra­li kri­vi­cu tvr­de­ći da je Ka­jo­šaj sam ušao u vo­zi­lo sa nji­ma ka­ko bi ob­ja­snio po­li­ci­ji za­što je pra­tio Lam­bu­li­će i da li ima ve­ze sa na­pa­dom na Vje­ko­sla­va.

Šta se tačno desilo večeras u Budvi?

Kako je navela crnogorska policija, “večeras oko 20.15 časova policiju u Budvi obavestio je vlasnik jahte koja je usidrena u Luci Budva da je došlo do požara dok se on nalazio na njoj. Na lice mesta su odmah upućene patrole policije, kao i vatrogasne službe, a vlasnik je evakuisan”, saopštili su iz policije.

Iz policije navode da je prema rečima vlasnika jahte do požara najverovatnije došlo used kvara.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji će izaći na lice mesta po lokalizovanju požara, kao i veštak za požare, eksplozije i havarije u cilju preciznog utvrđivanja nastanka požara i daljih radnji iz njihovih nadležnosti”, istakli su iz policije.

Sa ishodom postupanja javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Ekskluzivni snimci Kurira sa lica mesta

Gori jahta u Budvi Izvor: Kurir

Gori jahta u Budvi 1 Izvor: Kurir

Reakcije građana

Ispod videa koji je objavio Podgorički vremeplov, ubrzo su počeli da se nižu komentari.

- Ima li ko sklonit' ove silne snimatelje, može jahta eksplodirat' ako je krcata goriva. Ludilo od naroda.

- Mora da su opet palili roštilj...

- Koliko muškaraca drži telefone, gde smo mi pogrešili?