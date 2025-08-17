OVO JE POZNATI BIZNISMEN ČIJU JAHTU JE VEČERAS PROGUTALA VATRA! Detalji drame u Budvi: Evo ko je Braco Miranović (VIDEO, FOTO)
Jahta pripada kontroverznom biznismenu Bracu Miranoviću
Prema saznanjima Kurira, jahta je u vlasništvu Aleksandra "Braca" Miranovića, biznismena iz Podgorice.
Miranović je, kako su ranije pisali podgorički listovi, bio privođen zbog otmice.
I Bracov sin, Petar Miranović, prethodno je osuđen na dve godine zatvora, za pokušaj ubistva sugrađanina Predraga Lazarevića.
Miranović mlađi je 19. septembra 2013. godine, oko 3 sata i 40 minuta, na Bulevaru Ivana Crnojevića u Podgorici, na trotoaru ispred svoje kuće, nakon kraće prepirke, nožem ubo Lazarevića u predelu grudnog koša, nanoseći mu teške povrede.
- Nakon što je objavio odluku da Miranovića osudi na istu kaznu kao u prvostepenom postupku, Tabaš je naredio da se iz sudnice udalji otac okrivljenog Aleksandar Braco Miranović, koji je aplaudirao - pisale su podgoričke Vijesti 2018. godine.
Braco od ranije poznat policiji
O Miranoviću je 2018. godine pisao i ugledni crnogorski list "Dan".
"Direktor kompanije Rudo Montenegro Aleksandar Braco Miranović (55) uhapšen je zbog sumnje da je sa sinom Petrom (29) i Vjekoslavom (41) i Jugoslavom Labulićem (43) učestvovao u otmici i prebijanju državljanina Albanije Antona Kajošaja iz Tuzi".
Stariji Miranović sumnjičio se da je tada vozio automobil u kojem je njegov sin pištoljem udarao Kajošaja kojeg su tukla i braća Lambulić.
Kako je pisao „Dan”, osumnjičeni su tada negirali krivicu tvrdeći da je Kajošaj sam ušao u vozilo sa njima kako bi objasnio policiji zašto je pratio Lambuliće i da li ima veze sa napadom na Vjekoslava.
Šta se tačno desilo večeras u Budvi?
Kako je navela crnogorska policija, “večeras oko 20.15 časova policiju u Budvi obavestio je vlasnik jahte koja je usidrena u Luci Budva da je došlo do požara dok se on nalazio na njoj. Na lice mesta su odmah upućene patrole policije, kao i vatrogasne službe, a vlasnik je evakuisan”, saopštili su iz policije.
Iz policije navode da je prema rečima vlasnika jahte do požara najverovatnije došlo used kvara.
“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji će izaći na lice mesta po lokalizovanju požara, kao i veštak za požare, eksplozije i havarije u cilju preciznog utvrđivanja nastanka požara i daljih radnji iz njihovih nadležnosti”, istakli su iz policije.
Sa ishodom postupanja javnost će biti blagovremeno obaveštena.
Ekskluzivni snimci Kurira sa lica mesta
Reakcije građana
Ispod videa koji je objavio Podgorički vremeplov, ubrzo su počeli da se nižu komentari.
- Ima li ko sklonit' ove silne snimatelje, može jahta eksplodirat' ako je krcata goriva. Ludilo od naroda.
- Mora da su opet palili roštilj...
- Koliko muškaraca drži telefone, gde smo mi pogrešili?
