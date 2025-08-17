Slušaj vest

Na licu mesta prisutne su vatrogasne ekipe, ali i veliki broj turista, koji snimaju buktinju.

Kurir vam donosi ekskluzivne snimke sa lica mesta!

Gori jahta u Budvi 1 Izvor: Kurir

Ispod videa koji je objavio Podgorički vremeplov, ubrzo su počeli da se nižu komentari.

- Ima li ko sklonit' ove silne snimatelje, može jahta eksplodirat' ako je krcata goriva. Ludilo od naroda.

- Mora da su opet palili roštilj...

- Koliko muškaraca drži telefone, gde smo mi pogrešili?

Vlasnik bio sam na jahti

Jahta je vlasništvo biznismena A.B.M. iz Podgorice.

Vlasnik je evaukisan sa jahte koji je u trenutku izbijanja požara sam bio na njoj.

Oglasila se policija

“Večeras oko 20.15 časova policiju u Budvi obavestio je vlasnik jahte koja je usidrena u Luci Budva da je došlo do požara dok se on nalazio na njoj. Na lice mesta su odmah upućene patrole policije, kao i vatrogasne službe, a vlasnik je evakuisan”, saopštili su iz policije.

Iz policije navode da je prema rečima vlasnika jahte do požara najverovatnije došlo used kvara.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji će izaći na lice mesta po lokalizovanju požara, kao i veštak za požare, eksplozije i havarije u cilju preciznog utvrđivanja nastanka požara i daljih radnji iz njihovih nadležnosti”, istakli su iz policije.

Sa ishodom postupanja javnost će biti blagovremeno obaveštena.