Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore izdala je saopštenje da je danas na Božajulišen slobode državljanin Albanije kojeg Belgijapotražuje zbog stvaranja kriminalne organizacije, distribucije opojnih droga i falsifikovanja dokumenata.

Kako se navodi u saopštenju, službenici Sektora granične policije su na graničnom prelazu Božaj, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, lišili slobode lice koje se potražuje po međunarodnoj poternici Interpola.

- Policijski služenici Stanice granične policije Podgorica su na graničnom prelazu kontrolisali vozača S.X.(41) državljanina Republike Albanije, za kojeg je proverom podataka kroz elektronske evidencije utvrđeno da se potražuje od strane NCB Interpola Brisel - piše u saopštenju.

Kako navode, proverom je potvrđeno da je za S.X. na snazi međunarodna poternica raspisana 25.4.2025. godine zbog više krivičnih dela i to: stavljanje u promet opojnih droga, stvaranje kriminalne organizacije i falsifikovanje dokumenata.

Lice je predato na dalju nadležnost i postupanje Odeljenju bezbednosti Podgorica.