Službenici granične policije Crne Gore na prelazu Sukobin - Murićani uhapsili su državljanina Albanije M.A. (29) koji se potražuje po međunarodnoj poternici NCB Interpola Bern.

"Službenici Stanice granične policije u Ulcinju, su na zajedničkom graničnom prelazu Sukobin – Murićani, pri ulasku u Crnu Goru, kontrolisali su albanskog državljanina M.A. (29) iz Skadra, koji je bio saputnik u vozilu albanskih registarskih oznaka. Kontrolom lica je utvrđeno da se isti potražuje po međunarodnoj poternici NCB Interpola Bern, raspisanoj na osnovu naloga za hapšenje izdatog od strane Javnog tužilaštva kantona Bern, zbog krivičnog gonjena za krivično delo: zločin protiv federalnog zakona o narkoticima, član 19 Saveznog zakona o opojnim drogama i psihotropnim supstancama", navode u policiji.

M.A. je lišen slobode i predat na dalju nadležnost službenicima Odeljenja bezbednosti Ulcinj.

